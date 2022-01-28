Пять ресторанов в центре Москвы могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пять ресторанов в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам в пятницу главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

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Он отметил, сотрудники объединения совместно с полицейскими провели мониторинг соблюдения объектами общепита режима повышенной готовности, в ходе которого были выявлены нарушения в пяти ресторанах: Pino, Pinch, Loro, Koji, Lucky Izakaya Bar.

"Сотрудники находились на территории ресторанов без средств индивидуальной защиты. Были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. И так небольшие помещения ресторанов были переполнены. Обеденные столы размещены на расстоянии менее 1,5 м между посадочными местами. Кроме того, не было организовано проведение термометрии и "недопуск" к обслуживанию посетителей при повышенной температуре", - сказал Поплавский.

Он добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановлена деятельность на срок до 90 суток.