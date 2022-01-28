Лукашенко заявил, что белорусам предоставят один выходной в году для медобследования

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Каждый гражданин Белоруссии получит один дополнительный свободный день в году для прохождения медицинского обследования. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Белорусский лидер подчеркнул важность раннего диагностирования болезней.

"Каждому белорусу будет предоставлен минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования. Соответствующие изменения в законодательство подготовлены", - сказал Лукашенко.