Гаприндашвили назвала победой в дебюте решение суда не прекращать ее тяжбу с Netflix

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили назвала "победой в дебюте" решение суда США не прекращать дело против компании Netflix из-за мини-сериала "Ход королевы" (The Queen’s Gambit, 2020). Об этом говорится в распространенном в пятницу обращении Гаприндашвили к грузинскому обществу.

"Если выразиться языком шахмат, то это (решение суда не прекращать тяжбу против Netflix - прим. ТАСС) является победой в дебюте. Вообще в жизни, а также в спорте для победы необходимы некоторые условия: вера, жажда борьбы, профессионализм и обязательная квалификация, болельщики и правда. Я защищаю свою пройденную жизнь, национальность и достижения, которых плохо коснулись", - зачитала журналистам отрывок из письма Гаприндашвили адвокат юридической фирмы BLB Майя Мцариашвили, которая защищает интересы шахматистки в суде.

Гаприндашвили поблагодарила американский суд, отметив, что верит в свою победу. "Спасибо американскому суду, который очень квалифицированно и честно оценил данность. Во мне никогда не утихала жажда борьбы и победы. Я и сейчас очень верю, что вместе со своей командой и всеми болельщиками мы дойдем до окончательной победы, так как правда на нашей стороне и это, кажется, сегодня ясно и всему миру", - сказано в письме.

Юридическая компания BLB в пятницу сообщила, что суд в Соединенных Штатах отказался прекращать раньше времени рассмотрение иска Гаприндашвили против Netflix. Шахматистка заявила о подаче иска против компании в калифорнийский суд в сентябре 2021 года. Как утверждают юристы, в одном из эпизодов "Хода королевы", относящемся к 1968 году, комментатор говорит, что есть шахматистка Нона Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что является неправдой.

Истцы утверждают, что к 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами мира, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем. Гаприндашвили также считает, что компания оскорбила ее еще больше, назвав русской шахматисткой. В качестве возмещения ущерба она требует от Netflix $5 млн, а также опровержения реплики из сериала, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами.

Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди. В первый раз она завоевала звание чемпионки мира в 1962 году, затем еще четыре раза становилась лучшей шахматисткой мира - в 1965, 1969, 1972 и 1975 годах. Является одиннадцатикратной победительницей Всемирных шахматных Олимпиад, пятикратной чемпионкой СССР. В 1982 году получила "Шахматный Оскар".