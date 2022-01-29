В Госдуме заявили о своевременных поставках вакцины от COVID-19 в Донбасс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Россия своевременно привозит в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) препараты для прививок от коронавируса, а их жители, в свою очередь, активно участвуют в вакцинации, сообщил в субботу ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Вакцина в Донецкой и Луганской республиках есть, поставки своевременно осуществляются. Жители республик активно вакцинируются", - сказал собеседник агентства.

Первый зампредседателя думского комитета добавил, что жители республик имеют возможность и сделать повторную прививку "Спутником Лайт".

Президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в прошлом году поступила просьба поставить дополнительные объемы вакцины от коронавируса в ДНР и ЛНР. Глава государства пообещал, что вакцину привезут. Сообщалось, что потребность в вакцине в ДНР и ЛНР составляет около 400 тыс. доз.

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 366,6 млн заражений коронавирусом и более 5,6 млн смертей. Российская вакцина от коронавируса поставляется в ДНР и ЛНР с января 2021 года.