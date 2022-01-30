В Пятигорске после пожара на хладокомбинате не выявили загрязнения воздуха

ПЯТИГОРСК, 30 января. /ТАСС/. Анализ воздуха рядом с хладокомбинатом в городе Пятигорске в Ставропольском крае, где в субботу произошел пожар, не выявил загрязнения. Об этом в воскресенье сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова передвижная экологическая лаборатория ГБУ "ЦГЭМ" работала в Пятигорске ночью и утром. Были взяты отборы проб на анализ атмосферного воздуха в близлежащих от места пожара (АО Холод) районах жилого сектора. Согласно проведенному анализу, в полученных образцах атмосферного воздуха предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ в норме", - написал Ворошилов в Instagram.

По его словам, это говорит о том, что каких-либо загрязнений на территории Пятигорска нет.

Пожар в компрессорном цехе ЗАО "Холод" произошел в субботу днем, площадь возгорания составила 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

ЗАО "Холод" в Пятигорске занимается производством мороженого. Как сообщается на сайте компании, предприятие ежесуточно выпускает около 60 тонн продукции.