В Пятигорске загорелся хладокомбинат

СТАВРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. В субботу днем в Пятигорске загорелся цех хладокомбината. Площадь возгорания достигает 600 кв. м, существует угроза распространения огня, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 15:09 мск. Пожар произошел на ЗАО "Холод". По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Тушение возгорания происходит по повышенному рангу сложности, к работе привлечены 64 человека и 19 единиц техники.

Эвакуация населения

Власти начали эвакуацию населения в районах Пятигорска, находящихся вблизи от горящего хладокомбината, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Возгорание в производственных цехах АО "Холод". Создан штаб по тушению пожара. В близлежащих районах проводится эвакуация населения. Просим подойти с пониманием и покинуть близлежащую зону", - написал он на своей странице в Instagram.

ЗАО "Холод" в Пятигорске занимается производством мороженого. Как сообщается на сайте компании, предприятие ежесуточно выпускает около 60 тонн продукции.