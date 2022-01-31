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В Кемерове восстановили холодное водоснабжение домов после аварии

Водоснабжение ранее было нарушено в 12 многоквартирных домах

КЕМЕРОВО, 31 января. /ТАСС/. Коммунальщики в Кемерове устранили аварию на сетях холодного водоснабжения, из-за которой в воскресенье днем была ограничена подача воды в 12 многоквартирных домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"[Авария] устранена. Водоснабжение восстановлено в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

Днем в воскресенье произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм в Ленинском районе Кемерова. Для жителей многоэтажек, попавших в зону отключения, был организован подвоз питьевой воды.

Из-за аварии также был затоплен участок шестиполосной автомобильной дороги. Пока коммунальщики устраняли аварию, дорожные службы провели откачку воды и очистку проезжей части от образовавшейся наледи, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

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