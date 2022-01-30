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В Кемерове жители 12 многоквартирных домов остались без воды из-за аварии на сетях

Из-за порыва произошло затопление участка шестиполосной дороги на бульваре Строителей

КЕМЕРОВО, 30 января. /ТАСС/. Жители 12 многоквартирных домов в Ленинском районе Кемерова в воскресенье остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводной линии. Вода также подтопила участок одной из основных дорог в районе, сообщили ТАСС в администрации города.

"В районе дома №48 по бульвару Строителей произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Ориентировочно до полуночи отключено холодное водоснабжение по адресам: бульвар Строителей, 46, 48, 50, 50/2, 52, 54а, 56/2, ул. Марковцева,12, 12/1, 12а, 12б, 14", - сказал собеседник агентства.

Из-за порыва произошло затопление участка шестиполосной дороги на бульваре Строителей - одной из основных дорог в Ленинском районе Кемерова. "Специалисты "Кемвод" занимаются устранением неисправности водопровода, откачивают воду с проезжей части. Рабочие "Дэк" расчищают ливневки", - отметили в администрации.

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