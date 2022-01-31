Четыре заведения в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Два бара и два ресторана в центре Москвы могут закрыть на срок до 90 суток по решению суда за нарушения мер, направленных против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"Объединением совместно с сотрудниками полиции был проведен мониторинг соблюдения объектами общепита режима повышенной готовности в восьми заведениях общественного питания в ЦАО. Нарушения были выявлены в барах Hidden Bar и Let's Rock, ресторанах Gusto и Ketch Up. Сотрудники находились на территории заведений без средств индивидуальной защиты. Были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Обеденные столы были размещены на расстоянии менее 1,5 м между посадочными местами", - сказал Романов.

Он добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека, по решению суда, может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.