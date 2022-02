Отказаться от детей ради спасения планеты? Ученые считают, что в этом нет смысла

В середине января газета The Guardian опубликовала материал с рассказом о том, что все больше британских мужчин решаются на добровольную вазэктомию — операцию, после которой они теряют возможность иметь потомство. В статье приводят истории молодых людей, которые осознанно пошли на эту процедуру, чтобы не усугублять климатический кризис.

отказаться от рождения еще одного ребенка (58,6 т в CO 2 -экв. в год).

отказаться от автомобиля (сокращает выбросы на 2,4 т в CO 2 -экв. в год);

избегать авиаперелетов (сокращает выбросы на 1,6 т CO 2 -экв. за каждый трансатлантический перелет в оба конца);

питаться растительной пищей (сокращает выбросы на 0,8 т в CO 2 -экв. в год);

Тогда же опрос, проведенный Business Insider, показал, что почти 38% американцев в возрасте от 18 до 29 лет считают, что пары должны учитывать климатический фактор при планировании семьи. Аналогичный опрос The New York Times, проведенный годом ранее, выявил, что треть американских мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет считают изменение климата причиной, повлиявшей на их решение завести меньше детей.

В 2018 году сотни женщин из Британии объединились в движение Birth Strike (на сегодняшний день их группа в Facebook удалена), в которой призвали не рожать детей из-за того, что власти не реагируют на климатический кризис. Группа стала не просто общественным движением, но и платформой взаимоподдержки. На ней женщины делились историями о том, как тяжело им давалось решение отказаться от материнства, как некоторым из них пришлось расстаться с мужьями и партнерами, из-за того, что те не разделяли такого подхода. Женщины действительно чаще, чем мужчины, верят в то, что глобальное потепление может навредить будущим поколениям и им лично. Это, в частности, обнаружили эксперты из Йельской программы по информированию об изменении климата.

Хотя даже британский принц Гарри заявлял в одном из своих интервью, что он и его супруга Меган не собираются заводить больше двух детей, потому что думают и переживают о планете.

Политика или популяция?

Несмотря на то что тема контроля рождаемости становится своего рода трендом климатической повестки, многие другие ученые и специалисты отнеслись к этой теории скептически.

"Рождаемость и без того снижается по всему миру, средний размер семьи на планете — около 2,5 детей. В тех немногих местах, где уровень рождаемости остается относительно высоким, например в странах Африки к югу от Сахары, выбросы углерода на душу населения являются одними из самых низких в мире, — приводит "Би-би-си" слова Бетси Хартманн, почетного профессора, автора и исследователя в Хемпширском колледже в Массачусетсе. — Вместо того чтобы зацикливаться на родах, лучше устранять реальные причины, ведущие к климатическому кризису. Это компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, и могущественные политические и военные силы, которые их поддерживают".

К похожим выводам пришли и эксперты научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, которые исследовали вопрос еще в 2017 году. Согласно их выводам, даже при резком переходе к глобальной политике одного ребенка уже к 2100 году на Земле будет то же население, что и сейчас. Эксперты приходят к выводу, что тут скорее помогут правила и технологии, ограничивающие потребление ресурсов, а не отказ от детей.

Другое дело, что проблема решается медленно и многие родители просто не хотят заводить потомство в мире, находящемся под угрозой глобальной катастрофы. То есть репродуктивный скепсис часто связан не только с беспокойством о том, что "мой ребенок навредит планете", но и с тем, что "планета может навредить моему ребенку".

Кроме того, демографы предсказывают, что население планеты начнет устойчиво сокращаться уже к концу этого века. Причем не из-за климата, а из-за социоэкономических факторов. Это снизит спрос на ресурсы, но создаст другие проблемы. Так, например, Китай, который когда-то практиковал политику одного ребенка, теперь вынужден решать кризис старения населения. В обозримом будущем число китайских пенсионеров превысит число работающих людей, что, несомненно, отразится на экономике КНР.

Новая реальность

В своем исследовании от 2020 года организация The Founders Pledge указывает, что количество углерода, которое выделяет каждый человек, во многом зависит от того, о какой именно стране идет речь.

"Средний американец выбрасывает 18 тонн CO 2 в год, тогда как средний швед — всего 7 тонн. Эти различия объясняются главным образом тем, какая в стране инфраструктура, а следовательно, частота использования автомобилями, какие расстояния и в какой степени власти этих государств полагаются на ископаемые виды топлива для производства электроэнергии и тепла. Разница в выбросах наиболее разительна между богатыми и бедными странами: средний индус выбрасывает менее одной десятой от среднего американца или канадца. Ежемесячные выбросы на человека в богатых странах обычно выше, чем годовые выбросы на человека в беднейших странах", — указывается в исследовании.