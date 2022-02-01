Отказаться от детей ради спасения планеты? Ученые считают, что в этом нет смысла

Климатический кризис — одна из причин, по которой все больше молодых людей не желают продолжать свой род, так как считают, что еще больше людей — не то, что нужно и без того перенаселенной Земле. Да и детей в будущем якобы тоже не ждет ничего хорошего. В середине января газета The Guardian опубликовала материал с рассказом о том, что все больше британских мужчин решаются на добровольную вазэктомию — операцию, после которой они теряют возможность иметь потомство. В статье приводят истории молодых людей, которые осознанно пошли на эту процедуру, чтобы не усугублять климатический кризис. "Я подумал: вот что! Я не хочу приносить жизнь в этот мир, потому что в нем и без того хватает проблем, и дальше будет только хуже", — приводит газета слова 30-летнего Ллойда Уильямса, который решился на вазэктомию в конце прошлого ноября. По мнению молодого человека, рост населения и так увеличивается, а с ним и добыча ископаемых. "Мы не можем перекладывать нашу углеродную проблему на следующее поколение, потому что это несправедливо по отношению к ним", — считает он. При этом вазэктомия вовсе не означает, что мужчина поставил крест на отцовстве. Речь идет именно об отказе от репродуктивной роли. Даже бесплодные родители всегда могут взять ребенка из приюта.

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В статье также приводится рассказ австралийского доктора Ника Демедьюка, который занимается вазэктомией с 1981 года. По словам специалиста, его клиника ежегодно обслуживает более 4 тыс. молодых людей и обычно около ста из них говорят, что идут на процедуру исключительно ради планеты. По словам Демедьюка, в прежние времена многие мужчины решались на эту процедуру из-за образа жизни. "Они хотели путешествовать по миру, усердно работать и не отвлекаться на отцовство", — вспоминает доктор. Однако в последние три-четыре года мотивацией для такого шага все чаще становится забота об окружающей среде. Таким образом отказ от потомства либо его осознанная минимизация постепенно становится одной из мер по спасению планеты наряду с сортировкой мусора, экологичным потреблением, отказом от личного авто и длительных авиаперелетов. Но действительно ли это может повлиять на климатический кризис? "Какое будущее ждет наших детей" Согласно исследованию 2017 года, которые провели ученые из канадского и шведского университетов, рождение ребенка якобы потенциально приводит к бо́льшим выбросам углерода, чем вождение автомобиля или потребление мяса. Исследователи проанализировали данные из Европы, Северной Америки и Японии, чтобы понять, как именно жители благополучных стран могли бы сократить выбросы углерода. По их мнению, на личном уровне каждый человек может сделать для этого несколько основных вещей: питаться растительной пищей (сокращает выбросы на 0,8 т в CO 2 -экв. в год);

избегать авиаперелетов (сокращает выбросы на 1,6 т CO 2 -экв. за каждый трансатлантический перелет в оба конца);

отказаться от автомобиля (сокращает выбросы на 2,4 т в CO 2 -экв. в год);

отказаться от рождения еще одного ребенка (58,6 т в CO 2 -экв. в год). После публикации этого исследования многие СМИ начали писать о том, что отказ от второго или третьего ребенка или даже от детей вообще — это ощутимый вклад в борьбу с климатическим кризисом. Об этом заговорили эксперты, активисты и даже политики. В 2019 году одна из самых популярных молодых конгрессвумен в США Александрия Окасио-Кортес заявила, что ее прежние мечты о материнстве не такие беззаботные, так как теперь она лучше представляет, "какое будущее ждет наших детей".

Тогда же опрос, проведенный Business Insider, показал, что почти 38% американцев в возрасте от 18 до 29 лет считают, что пары должны учитывать климатический фактор при планировании семьи. Аналогичный опрос The New York Times, проведенный годом ранее, выявил, что треть американских мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет считают изменение климата причиной, повлиявшей на их решение завести меньше детей. В 2018 году сотни женщин из Британии объединились в движение Birth Strike (на сегодняшний день их группа в Facebook удалена), в которой призвали не рожать детей из-за того, что власти не реагируют на климатический кризис. Группа стала не просто общественным движением, но и платформой взаимоподдержки. На ней женщины делились историями о том, как тяжело им давалось решение отказаться от материнства, как некоторым из них пришлось расстаться с мужьями и партнерами, из-за того, что те не разделяли такого подхода. Женщины действительно чаще, чем мужчины, верят в то, что глобальное потепление может навредить будущим поколениям и им лично. Это, в частности, обнаружили эксперты из Йельской программы по информированию об изменении климата. Хотя даже британский принц Гарри заявлял в одном из своих интервью, что он и его супруга Меган не собираются заводить больше двух детей, потому что думают и переживают о планете. Политика или популяция? Несмотря на то что тема контроля рождаемости становится своего рода трендом климатической повестки, многие другие ученые и специалисты отнеслись к этой теории скептически. "Рождаемость и без того снижается по всему миру, средний размер семьи на планете — около 2,5 детей. В тех немногих местах, где уровень рождаемости остается относительно высоким, например в странах Африки к югу от Сахары, выбросы углерода на душу населения являются одними из самых низких в мире, — приводит "Би-би-си" слова Бетси Хартманн, почетного профессора, автора и исследователя в Хемпширском колледже в Массачусетсе. — Вместо того чтобы зацикливаться на родах, лучше устранять реальные причины, ведущие к климатическому кризису. Это компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, и могущественные политические и военные силы, которые их поддерживают". К похожим выводам пришли и эксперты научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, которые исследовали вопрос еще в 2017 году. Согласно их выводам, даже при резком переходе к глобальной политике одного ребенка уже к 2100 году на Земле будет то же население, что и сейчас. Эксперты приходят к выводу, что тут скорее помогут правила и технологии, ограничивающие потребление ресурсов, а не отказ от детей. Другое дело, что проблема решается медленно и многие родители просто не хотят заводить потомство в мире, находящемся под угрозой глобальной катастрофы. То есть репродуктивный скепсис часто связан не только с беспокойством о том, что "мой ребенок навредит планете", но и с тем, что "планета может навредить моему ребенку". Кроме того, демографы предсказывают, что население планеты начнет устойчиво сокращаться уже к концу этого века. Причем не из-за климата, а из-за социоэкономических факторов. Это снизит спрос на ресурсы, но создаст другие проблемы. Так, например, Китай, который когда-то практиковал политику одного ребенка, теперь вынужден решать кризис старения населения. В обозримом будущем число китайских пенсионеров превысит число работающих людей, что, несомненно, отразится на экономике КНР. Новая реальность В своем исследовании от 2020 года организация The Founders Pledge указывает, что количество углерода, которое выделяет каждый человек, во многом зависит от того, о какой именно стране идет речь. "Средний американец выбрасывает 18 тонн CO 2 в год, тогда как средний швед — всего 7 тонн. Эти различия объясняются главным образом тем, какая в стране инфраструктура, а следовательно, частота использования автомобилями, какие расстояния и в какой степени власти этих государств полагаются на ископаемые виды топлива для производства электроэнергии и тепла. Разница в выбросах наиболее разительна между богатыми и бедными странами: средний индус выбрасывает менее одной десятой от среднего американца или канадца. Ежемесячные выбросы на человека в богатых странах обычно выше, чем годовые выбросы на человека в беднейших странах", — указывается в исследовании. Также при оценке того, насколько много CO 2 выбрасывает человек и его потенциальные потомки, важно учитывать и то, как меняется отношение мира к климатической повестке. С каждым годом человечество уделяет этой теме все большее внимания. Поэтому необходимо держать в голове, что сегодняшние дети будут жить в совершенно иных климатических реалиях, а значит, и выбрасывать меньше CO 2 .

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