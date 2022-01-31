В московской поликлинике рассказали о порядке работы в условиях "омикрона"

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Новая логистика в поликлиниках Москвы помогает избежать очередей, несмотря на возросшее число пациентов из-за коронавируса, считает главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы, главврач 121-й поликлиники Андрей Тяжельников. О том, как теперь выстроена работа в медицинских организациях на фоне роста заболеваемости, узнал корреспондент ТАСС, посетив учреждение.

Как сообщала ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в связи со стремительным распространением штамма "омикрон" и увеличением количества заболевших власти приняли решение усилить мощности приема дежурных врачей в городских поликлиниках более чем в два раза. В целом они смогут принять до 25 тыс. пациентов в день. Она отметила, что власти готовы к любому развитию ситуации и при необходимости продолжат усиливать амбулаторную службу столицы.

У пациентов московских медицинских учреждений первичного звена сейчас есть три варианта консультации с врачами по состоянию здоровья. Можно самостоятельно или по записи прийти в поликлинику, если есть симптомы ОРВИ. Также на портале mos.ru в отдельном сервисе можно заявить, что появились симптомы, после чего врач из поликлиники свяжется с пациентом, уточнит подробности обращения и даст больничный. А граждане, тяжесть состояния которых не позволяет прийти в поликлинику, могут вызвать врача на дом. Кроме того, теперь дистанционно можно закрывать больничные для пациентов с ОРВИ и коронавирусом по завершении карантина и при отсутствии симптомов.

Развести потоки

На входах в городские поликлиники посетителям измеряют температуру бесконтактным способом. Для тех, у кого есть симптомы ОРВИ, разработаны специальные маршруты - их поток отделен от пациентов, которые пришли в поликлинику по другим причинам. Внутри помещений для всех обязательно ношение масок. Дежурные врачи принимают ежедневно с 08:00 до 20:00.

В Консультативно-диагностической поликлинике № 121, которую посетил корреспондент агентства, для пациентов с ОРВИ определены несколько зон. Там, где принимают пациентов, специалисты сразу проводят экспресс- и ПЦР-тестирование. По результатам экспресс-тестирования они принимают решение, в какую зону дальше отправится пациент: либо зона с положительным тестом, либо с отрицательным. "В нашей, как и в других поликлиниках города, организован отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ и остальных. <...> Потоки организованы таким образом, что у нас нет ни столпотворения, ни излишнего ажиотажа", - рассказал Тяжельников журналистам.

Из отдельного входа для пациентов с ОРВИ нужно сначала подняться на второй этаж, где пришедшего осмотрят специалисты, возьмут у него экспресс-тест, по результатам которого администраторы сразу же направят его дальше. Сам тест не занимает много времени, медсестра перед взятием анализа объясняет, что и зачем она делает, как быстро будут результаты, а также рассказывает о методике взятия экспресс-теста. Результаты видны почти моментально, в течение 5-10 минут, можно увидеть одну или две полоски. "Люблю шутить про две полоски. Но тут как-то неловко это делать. Не хотелось бы увидеть положительный результат", - сказала одна из пациенток в ожидании своих результатов.

Медработник поддержала девушку и пошутила в ответ: "Поздравляю, вы отрицательны". После взятия теста пациентку направили дальше - на четвертый этаж, где принимают людей с симптомами ОРВИ, но с отрицательным тестом. Везде в зоне видимости есть понятная и заметная навигация, сотрудники помогают пациентам в поисках нужного помещения. Пациентов с положительным тестом на коронавирус провожают на третий этаж поликлиники, он специально изолирован от остальной части здания.

Справиться с нагрузкой

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 января сообщил, что рост показателей заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продлится в столице еще две недели. По его словам, власти в связи со штаммом "омикрон" не ожидают увеличения нагрузки на госпитальный фонд, но она вырастет для первичного звена здравоохранения, и "это будет серьезное испытание для всей медицинской системы".

Врачи отмечают, что в последнее время число пациентов значительно увеличилось. "Отделения ОРВИ действительно работают семь дней в неделю до 20:00, но по сути работают до последнего пациента, что очень важно, так как пациентов, обратившихся туда, много. И сегодня мы ожидаем большой поток пациентов, поэтому дополнительно усилились. Благодаря этому никакой скученности не наблюдается", - пояснил Тяжельников.

Он добавил, что в понедельник традиционно после выходных обращается больше людей, а значит к этому нужно подготовиться специально. С утра при входе в отделение дежурили два встречающих и четыре медика за столами, но, по словам главврача, их количество может быть и больше в зависимости от потока. Специалисты быстро пропускали пациентов, проводя все необходимые процедуры. На 15-20 минут пришедшие задерживались в кабинетах у врачей.