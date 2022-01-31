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Проценко выразил надежду, что к ноябрю ковид станет сезонным заболеванием

По мнению главврача больницы в Коммунарке, ковид двигается в тот период сезонных респираторных вирусных инфекций, от которых за месяц-полтора можно будет защищаться с помощью вакцинации

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса может привести к тому, что он станет сезонной историей без "пандемических всплесков". Об этом сообщил в понедельник главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире RTVI.

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"В кулуарах говорят ровно одно, что коронавирусная инфекция - это та инфекция, которая нам всегда рушила все прогнозы. <…> Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон, а следующий сезон - [это] октябрь-ноябрь, мы зашли уже с COVID-19 как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией. Давайте посмотрим вперед. <…> Я думаю просто, что вакцина от COVID-19 войдет [в сезонный календарь прививок], и COVID-19 превратится рано или поздно просто в какую-то сезонную историю без вот этих пандемических всплесков", - сказал Проценко.

По его мнению, ковид двигается в тот период сезонных респираторных вирусных инфекций, от которых за месяц-полтора можно будет защищаться с помощью вакцинации.

Главный врач также ответил на вопрос о том, когда настанет тот момент, когда люди перестанут ходить в масках. Он отметил, что когда-нибудь жители будут о них вспоминать лишь "в сезон".

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 2 357 351 случай заражения, из них 23 417 за последние сутки. Выздоровели 1 962 382 человека, умерли 38 962. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 673 588 человек, коллективный иммунитет составляет 64,8%.

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Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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