В Якутии первым компонентом вакцины от ковида привили 80% взрослого населения

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 80% взрослого населения Якутии, сообщила во вторник на брифинге министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

"На сегодня первым компонентом привито 80% взрослого населения, ревакцинировано 62% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации", - сказала Афанасьева.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Якутии выявлено 3 211 случаев заболевания коронавирусом, днем ранее было зафиксировано 2 820 заболевших COVID-19. За сутки в республике госпитализированы 116 человек с коронавирусом, накануне - 86.

Афанасьева отметила, что лекарства амбулаторным больным выдаются бесплатно, необходимые препараты есть в регионе. "Закупка в достаточном объеме осуществлена и осуществляется. Медикаменты можно получить в поликлиниках и на дому. Но все это по назначению врача и в зависимости от тяжести состояния и сопутствующих заболеваний", - добавила она.

О ситуации в регионе

"Ситуация остается крайне напряженной - уже две недели идет рост заболеваемости. Доля заболеваний в Якутске сократилась с 81% до 73%. Но это вызвано не спадом числа заболевших в городе, а значительным ростом заболеваемости в районах. В них число заболевших выросло почти в два раза. Наиболее тревожной ситуация остается в Мегино-Кангаласском, Алданском и Мирнинском районах", - сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за последние сутки выздоровели 1 233 человека. "При этом медленно, но растет количество тяжелых больных. В реанимационных отделениях республики находятся 92 пациента, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ. В тяжелом состоянии находятся двое детей", - добавил Николаев.

Для снижения нагрузки в поликлиниках с 27 января в Якутске заработал амбулаторный центр на базе спорткомплекса "Триумф". Накануне ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" и АО "Водоканал" предоставили автотранспорт медучреждениям. На прошлой неделе автомобили автобазы правительства и парламента республики были переданы в распоряжение Минздрава Якутии.