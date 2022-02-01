В Москве началось прощание с Леонидом Куравлевым

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прощание с Народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым, который умер в возрасте 85 лет, началось в Центральной клинической больнице во вторник, передает корреспондент ТАСС.

Коллеги и общественные деятели о Куравлеве

"Слава и популярность его была заслуженной".

"Слава и популярность его была заслуженной". Коллеги и общественные деятели о Куравлеве

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Проститься с актером пришли его близкие и коллеги.

Позднее в этот день Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище.

За 65 лет творческой деятельности Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.