Мишустин поздравил Лещенко с 80-летием

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Глава правительства отметил, что певец не только вписал много ярких страниц в историю отечественной эстрады, но и открыл молодых звезд, которые стали популярными артистами.

"Кумир миллионов, блистательный певец, талантливый педагог и продюсер, вы вписали множество ярких страниц в историю отечественного эстрадного искусства. Музыкальное дарование, уникальный баритон, проникновенное исполнение и обаяние позволили вам завоевать любовь слушателей самых разных поколений. Благодаря вашему педагогическому мастерству на музыкальном небосклоне зажглось немало ярких звезд, которые стали популярными артистами", - говорится в телеграмме председателя правительства, текст которой опубликован во вторник на сайте кабмина.

Мишустин пожелал юбиляру удачи, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.

В конце января Лещенко стал первым кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве" - новой государственной награды.

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года, певческую карьеру он начал в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная Земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980, и десятки других. По подсчетам самого артиста, он записал около 600 песен.