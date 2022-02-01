Победный голос страны. Главные хиты Льва Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко родился в семье офицера Советской армии. Мама будущего артиста ушла из жизни, когда тому было всего полтора года, поэтому воспитанием мальчика и его сестры занимались бабушка и дедушка. Его музыкальный талант заметили с детства — Лещенко занимался разными видами спорта, а еще посещал хоровую студию. Но чем дальше, тем становилось очевиднее: пение — это его судьба. Сейчас голос Льва Лещенко известен по всей стране, его без труда опознают представители самых разных поколений. Его исполнение песен "День Победы", "И вновь продолжается бой", "До свидания, Москва" сейчас можно уже назвать хрестоматийным. Несмотря ни на что, он до сих пор выступает, издает книги, экспериментирует, даже записал фит с рэпером Loc-Dog​​.​​​​​ Он дал более десяти тысяч концертов, записал более семи сотен песен, которые еще долго будут звучать из динамиков в главные праздники страны. "День Победы" Пожалуй, это одна из самых главных песен в репертуаре Льва Валерьяновича. Скорее всего, большинство слышало ее именно в исполнении этого певца.

Композицию написали поэт Владимир Харитонов и композитор Давид Тухманов к 30-летию Великой Победы. У песни грустная история. В советское время музыкальную политику определял Союз композиторов, а им эта песня пришлась не по нраву — придирались и к музыке, и к словам, и к тому, что Тухманов не воевал на фронте, а значит, не может быть автором столь масштабной, всесоюзной композиции. Так что песня "День Победы" долгое время не звучала в эфире, пока наконец ее не исполнил Лев Лещенко. Это был 1975 год, концерт, посвященный Дню милиции. Артист исполнил ее тогда в прямом эфире, даже два раза — публика была в таком восторге, что Лещенко вызывали на бис. После этого песню подхватила вся страна. "Прощай" Песню написал композитор Вячеслав Добрынин. Его композиции исполняли Ефим Шифрин, Алла Пугачева, Анна Герман, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон и многие-многие другие. "Прощай" сначала пел не Лещенко, а ВИА "Лейся, песня". Но именно когда песня вошла в репертуар Лещенко, она стала безумно популярной.

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"Прощай" часто называют универсальной песней, такой своеобразной квинтэссенцией массового вкуса — ее разобрали на цитаты. Она стала своего рода гимном эпохи, которая уходит вместе с великими артистами. "Любовь, комсомол и весна" После его исполнения многие песни начинали звучать буквально из каждой форточки, а другие певцы тоже хотели взять себе их в репертуар. Так было с композициями "Любовь, комсомол и весна" и "Нам не жить друг без друга" за авторством одного из самых главных песенных композиторов СССР — Александры Пахмутовой. Лещенко выступил на концерте в честь XVIII съезда ВЛКСМ, и песня сразу же стала популярной. Кстати, именно Пахмутова вручила Льву Валерьяновичу премию Ленинского комсомола за 1978 год.

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Пахмутова вообще довольно пристально наблюдала за творчеством Лещенко. В этом нет ничего необычного — многие композиторы следили за успехом молодых, всем хотелось, чтобы их песни пели самые талантливые. Вот как Александра Николаевна говорила о нем: "Мы считаем Лещенко одним из лучших исполнителей советской песни, давно следим за ним. Более всего в творчестве Лещенко нас привлекают цельность и благородство его лирического героя, чуткое ощущение нашего современника. Надо сказать, что здесь немаловажное значение имеют душевные качества певца. Лева — обаятельный и красивый человек…" В дальнейшем Пахмутова напишет для него еще не одну композицию. "И вновь продолжается бой" Как и предыдущей песней, этой тоже были недовольны власти. Говорили, что музыка слишком воинственная, а в некоторых строчках усмотрели призыв к новой революции. Но организаторы и сами авторы не побоялись, и песня прозвучала на закрытии XVII партийного съезда в 1974 году. Пахмутова и ее супруг — поэт Николай Добронравов, никаких революционных смыслов, по их собственному признанию, в композицию не вкладывали. Они прославляли энергию и молодежь, которая тогда была в центре внимания всего общества.

За драйвовый ритм и рокерское настроение песню полюбили многие исполнители, в том числе и Лев Лещенко, который с удовольствием исполнял ее как в советское время, так и после распада Союза. "До свидания, Москва" Наверное, для многих советских людей закрытие Олимпиады-80 надолго останется в памяти, во многом — благодаря именно этой песне. Под нее на середину "Лужников" вынесли символ Игр того года, огромного мишку.