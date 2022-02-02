Эксперты не считают "гаванский синдром" заговором против США

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Так называемый гаванский синдром может быть проявлением какой-либо болезни среди американских дипломатов, но роль других государств или существование теорий заговора против США исключены. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты в области международной политики.

Во вторник на сайте Белого дома был опубликован меморандум президента США Джо Байдена, согласному которому он утвердил должность "координатора по аномальным медицинским инцидентам", в том числе для реагирования на проявления "гаванского синдрома" у американских граждан. "Гаванский синдром" - несколько неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей. Власти США называли причиной прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, рассуждая о теориях возникновения "гаванского синдрома", отметил, что американские дипломаты действительно могли быть подвержены какой-то болезни, но исключил конспирологические теории, в том числе о роли России. В свою очередь политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш указал, что "гаванский синдром" является фейком, которым пользуются американские власти, чтобы обвинить ту или иную страну во враждебных действиях.

"Я думаю, что какая-то болезнь существует, и поскольку она затронула около 200 американских дипломатов, то можно, наверное, говорить о том, что это не фантазии и не полные домыслы, а действительно какое-то заболевание. А вот уж о причинах этого заболевания, чем оно вызвано, можно спорить. Вот эти конспирологические версии вызывают большие сомнения, тем более нелогично почему именно в Гаване, почему именно сейчас", - отметил Кортунов.

Фантазии США

По словам главы РСМД, Госдепартамент всегда занимал достаточно уклончивую позицию по вопросу возникновения "гаванского синдрома". Он обратил внимание, что, несмотря на отсутствие официальных обвинений в адрес России, некоторые американские официальные лица при экс-президенте США Дональде Трампе и нынешней администрации высказываются, что Москва может быть под подозрением.

Тем не менее Кортунов считает крайне маловероятным, что Россия действительно может стоять за проблемами американских дипломатов. "Очень трудно поверить, что Россия могла бы организовать такого рода эпидемию среди американских дипломатов, смысла нет, - отметил эксперт. - Опуская все морально-этические аспекты, просто не совсем понятна логика такого рода действий со стороны России".

"Собственно, чего тут можно добиться таким образом? Затруднить жизнь американским дипломатам? И что это даст? По-моему, это не очень правдоподобно", - заметил аналитик.

Фейк и туманный повод для обвинений

В свою очередь Коктыш считает, что "гаванский синдром" является фейком, созданным в рамках общего замысла информационной войны с Россией.

"Гаванский синдром прекрасно работает как возможное туманное объяснение кого-то обвинить и найти где-то врага, а вот имеет ли он какие-то основания в реальности или это какой-то коллективный психоз, мы таких гарантий привести не можем и никогда не могли", - сказал собеседник агентства.

Специалист подчеркнул, что США пытаются вытянуть из загашника все, что можно, лишь для того, чтобы "слепить образ страшно враждебной России", которая бы соответствовала критериям "плохого парня". "Поэтому в ход идет абсолютно все", - указал эксперт.