Мишустин поздравил буддистов России с праздником Сагаалган

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи в России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева и всех буддистов России с праздником Сагаалган - наступлением Нового года по лунному календарю.

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"Диалог государства с Буддийской традиционной сангхой способствует гармонизации межнациональных отношений, сохранению буддийских обычаев и культуры, сближению народов России", - говорится в поздравительной телеграмме главы правительства, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер отметил, что ценности буддизма и традиции Сагаалгана являются частью духовного наследия России. Он также пожелал главе Буддийской сангхи и его прихожанам мира, благополучия и здоровья.

Буддисты отмечают Новый год (Сагаалган) каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны, точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние.

Праздновать Сагаалган принято целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого ходят в гости к родственникам, угощают родных и близких "белой пищей" - молочными продуктами, мясными блюдами. Сагаалган широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутской области, Калмыкии и Тувы.