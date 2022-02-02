Будда онлайн: как пандемия изменила празднование Нового года по лунному календарю

Двор буддийского монастыря-дацана в Чите, где раньше перед наступлением Нового года по лунному календарю — праздника Сагаалгана — сотни прихожан молитвами старались отогнать от себя несчастья, теперь пустует. Вход для паломников закрыли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, и священнослужители-ламы заранее попросили верующих отмечать праздник дома. Главное, говорят они, бережно и с теплом отнестись друг к другу, а молебен можно посмотреть и в соцсетях.
Очищение огнем
"Сейчас выйдет полиция и начнет всем штрафы выписывать, расходимся", — наставническим тоном говорит монах читинцам, пока те стоят у ворот дацана в ожидании обряда Дугжууба, при котором священнослужители сжигают в костре несчастья и болезни. Хотя доступ к дацану закрыт, некоторые паломники не изменяют традиции и совершают круг очищения — обходят его по часовой стрелке, пусть для этого и приходится огибать всю территорию за забором. А ламы тем временем показывают им распечатанное постановление губернатора и просят разойтись, чередуя русский и бурятский языки.
"Сегодняшняя Дугжууба в корне отличается, потому что впервые не разрешили войти в храм верующим, буддистам, помолиться, попросить о своем. И тем не менее во всех дацанах Забайкальского края последние два года молитвы проводятся в онлайн-режиме по социальным сетям в связи с коронавирусом. Болезнь очень многих подкашивает, люди уходят, надо очень бережливо относиться друг к другу и к нашим детям. Нужна доброта, ведь всем очень трудно, настроения нет, это нужно постараться учитывать и идти друг другу навстречу, тогда все получится", — говорит шэрээтэ-лама (настоятель) Читинского дацана Баир Цымпилов.
Заходит солнце, и из дацана к ритуальному костру выдвигается процессия. Обычно ее возглавляет гонир-лама — смотритель за культовыми ценностями и обрядами, но не в этот раз. Теперь впереди всех — молодой монах со смартфоном в руках, который ведет трансляцию в соцсетях. В комментариях верующие шлют эмодзи сложенных в молитве рук. Костер разгорается, трещит хлопушками, и служители дацана строго велят немногим оставшимся отвернуться — смотреть на огонь нельзя, иначе несчастья могут увязаться за тобой.
"Когда мы проводим обряд Дугжууба, всегда просим, чтобы все невзгоды, все трудности человеческие, тем более связанные сегодня с коронавирусом, ушли, чтобы человек и природа жили в согласии. Чтобы благодаря теплым отношениям люди хорошо жили, чтобы земля наша процветала. Отдельная благодарность нашим врачам, которые уже столько на передовой, в красных зонах находятся. Всегда стараемся отметить их", — добавляет Баир Цымпилов.
Праздник в Бурятии
В соседней Бурятии верующих тоже призвали воздержаться от посещения дацанов. Без прихожан перед наступлением Нового года во всех буддийских храмах прочитали особые молитвы, в том числе Мандал Шива — восхваление Богини Зеленой Тары, которая считается хранительницей семьи, домашнего очага.
Ранним утром в первый день Нового года во всех буддийских монастырях, в том числе в Иволгинском дацане, который является центром традиционного буддизма в России, прошел ритуал, посвященный покровительнице Учения Будды — богине Балдан Лхамо. Считается, что с первыми лучами солнца богиня облетает землю и благословляет тех, кто приветствует ее. Именно поэтому верующие встречают первый день нового года на рассвете.
"Наши предки проверяли, наступил этот момент или нет, так: выходили из своей юрты и протягивали руку вперед. Если видели просвет между разведенных пальцев руки, значит, время пришло", — пояснили в пресс-службе Иволгинского дацана.
Весь ближайший месяц буддисты будут ходить в гости к родственникам с благопожеланиями и подарками. Причем обычай таков, что младшие навещают старших — это дань уважения, возможность больше узнать о своем роде и познакомиться с другими родственниками. Почетным угощением в дни торжества является "белая пища" из молочных продуктов и мясные блюда.
Прогноз по звездам
В Калмыкии в отличие от других буддийских регионов России наступление Белого месяца — праздника Цаган Сар — отметят на месяц позже, 3 марта. Но и здесь с прошлого года из-за пандемии праздничные мероприятия проводят в онлайн-режиме.
Предстоящий год Тигра будет благоприятным, идеальным для обновлений и улучшений, считает астролог Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Санан Гелюнг, который по традиции подготовил астрологический прогноз для буддистов.
"Год Тигра — положительный год. Поэтому постарайтесь извлечь максимальную пользу в материально-финансовом плане. Работайте много, и материальное благополучие будет вам обеспечено. Если есть возможность начать строительство, смело начинайте, совершайте покупки, делайте вложения, инвестируйте. Нужно быть решительными, и будет сопутствовать удача", — говорит Санан Гелюнг.
Астрологи прогнозируют холодную зиму, но в первом полугодии сложится благоприятная ситуация для аграриев: они смогут заложить основу хорошему урожаю. Год очень удачен для начала новых отношений и укрепления старых, вступления в брак, поэтому возможно много свадеб. Ситуация с пандемией пойдет на спад, и это заложит основу для реализации новых проектов и путешествий. Санан Гелюнг также призвал буддистов уделять больше внимания духовному росту, заботиться о сохранении экологии, о своем здоровье и радоваться каждому дню.
Алексей Малашенко, Эльвира Балганова, Оксана Гамзаева