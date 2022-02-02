Будда онлайн: как пандемия изменила празднование Нового года по лунному календарю

Сагаалган в 2022 году празднуют со 2 февраля. В России его широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края, Тувы и Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутской области. Праздник длится целый месяц и считается семейным, потому для буддистов в это время особенно важно повидаться с родными и близкими, в том числе принимая гостей

Двор буддийского монастыря-дацана в Чите, где раньше перед наступлением Нового года по лунному календарю — праздника Сагаалгана — сотни прихожан молитвами старались отогнать от себя несчастья, теперь пустует. Вход для паломников закрыли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, и священнослужители-ламы заранее попросили верующих отмечать праздник дома. Главное, говорят они, бережно и с теплом отнестись друг к другу, а молебен можно посмотреть и в соцсетях. Очищение огнем "Сейчас выйдет полиция и начнет всем штрафы выписывать, расходимся", — наставническим тоном говорит монах читинцам, пока те стоят у ворот дацана в ожидании обряда Дугжууба, при котором священнослужители сжигают в костре несчастья и болезни. Хотя доступ к дацану закрыт, некоторые паломники не изменяют традиции и совершают круг очищения — обходят его по часовой стрелке, пусть для этого и приходится огибать всю территорию за забором. А ламы тем временем показывают им распечатанное постановление губернатора и просят разойтись, чередуя русский и бурятский языки.

Описание Костер во время обряда Дугжууба в Читинском дацане © Евгений Епанчинцев/ТАСС

"Сегодняшняя Дугжууба в корне отличается, потому что впервые не разрешили войти в храм верующим, буддистам, помолиться, попросить о своем. И тем не менее во всех дацанах Забайкальского края последние два года молитвы проводятся в онлайн-режиме по социальным сетям в связи с коронавирусом. Болезнь очень многих подкашивает, люди уходят, надо очень бережливо относиться друг к другу и к нашим детям. Нужна доброта, ведь всем очень трудно, настроения нет, это нужно постараться учитывать и идти друг другу навстречу, тогда все получится", — говорит шэрээтэ-лама (настоятель) Читинского дацана Баир Цымпилов.

Описание Священнослужители во время обряда Дугжууба в Читинском дацане © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Заходит солнце, и из дацана к ритуальному костру выдвигается процессия. Обычно ее возглавляет гонир-лама — смотритель за культовыми ценностями и обрядами, но не в этот раз. Теперь впереди всех — молодой монах со смартфоном в руках, который ведет трансляцию в соцсетях. В комментариях верующие шлют эмодзи сложенных в молитве рук. Костер разгорается, трещит хлопушками, и служители дацана строго велят немногим оставшимся отвернуться — смотреть на огонь нельзя, иначе несчастья могут увязаться за тобой. "Когда мы проводим обряд Дугжууба, всегда просим, чтобы все невзгоды, все трудности человеческие, тем более связанные сегодня с коронавирусом, ушли, чтобы человек и природа жили в согласии. Чтобы благодаря теплым отношениям люди хорошо жили, чтобы земля наша процветала. Отдельная благодарность нашим врачам, которые уже столько на передовой, в красных зонах находятся. Всегда стараемся отметить их", — добавляет Баир Цымпилов. Праздник в Бурятии В соседней Бурятии верующих тоже призвали воздержаться от посещения дацанов. Без прихожан перед наступлением Нового года во всех буддийских храмах прочитали особые молитвы, в том числе Мандал Шива — восхваление Богини Зеленой Тары, которая считается хранительницей семьи, домашнего очага.

Описание Верующие во время обряда Дугжууба в дацане Ринпоче Багша, Улан-Удэ, Республика Бурятия © Андрей Огородник/ТАСС

Ранним утром в первый день Нового года во всех буддийских монастырях, в том числе в Иволгинском дацане, который является центром традиционного буддизма в России, прошел ритуал, посвященный покровительнице Учения Будды — богине Балдан Лхамо. Считается, что с первыми лучами солнца богиня облетает землю и благословляет тех, кто приветствует ее. Именно поэтому верующие встречают первый день нового года на рассвете.

Описание Верующий во время обряда Дугжууба в Иволгинском дацане © Александр Гармаев/ТАСС

"Наши предки проверяли, наступил этот момент или нет, так: выходили из своей юрты и протягивали руку вперед. Если видели просвет между разведенных пальцев руки, значит, время пришло", — пояснили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Описание Священнослужители во время обряда Дугжууба в Читинском дацане © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Весь ближайший месяц буддисты будут ходить в гости к родственникам с благопожеланиями и подарками. Причем обычай таков, что младшие навещают старших — это дань уважения, возможность больше узнать о своем роде и познакомиться с другими родственниками. Почетным угощением в дни торжества является "белая пища" из молочных продуктов и мясные блюда. Прогноз по звездам В Калмыкии в отличие от других буддийских регионов России наступление Белого месяца — праздника Цаган Сар — отметят на месяц позже, 3 марта. Но и здесь с прошлого года из-за пандемии праздничные мероприятия проводят в онлайн-режиме. Предстоящий год Тигра будет благоприятным, идеальным для обновлений и улучшений, считает астролог Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Санан Гелюнг, который по традиции подготовил астрологический прогноз для буддистов.

Описание Верующие во время обряда Дугжууба в Иволгинском дацане © Александр Гармаев/ТАСС