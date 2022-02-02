Комиссия РПЦ признала, что решение о расстреле царской семьи приняли уральские большевики

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение о расстреле царской семьи Романовых приняли местные уральские большевики, при этом они согласовывали свои действия с центральной властью в Москве. Об этом говорится в материалах церковной комиссии по изучению результатов исследования "екатеринбургских останков", опубликованных в среду на сайте Московского патриархата.

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"Связь с Москвой по вопросу о казни царской семьи не прекращалась. Ответственность за согласование решения этого вопроса была возложена на военного комиссара Ф. И. Голощекина, который считался на Урале основным "центровиком" (некоторые даже называли его "верноподданным Ленина"). Он был хорошо известен лично В. И. Ленину и Я. М. Свердлову и пользовался полным доверием ЦК", - говорится в материалах комиссии.

В них отмечается, что, хотя официально Владимир Ленин заявлял о необходимости организовать в пропагандистских целях открытый суд над Николаем II в Москве с вынесением смертного приговора, однако, как известно из воспоминаний Льва Троцкого, "в личных разговорах с ближайшими соратниками он в то время уже высказывал сомнение в возможности судебного процесса из-за тяжелого положения на немецком фронте" во время Первой мировой войны.

Как сообщается в материалах церковной комиссии, официально Филиппу Голощекину было поручено передать Уральскому облсовету распоряжение как можно скорее организовать суд над императором в Екатеринбурге, при этом военный комиссар Петр Ермаков и член исполкома Уральского облсовета Павел Быков свидетельствовали о распоряжении председателя ВЦИК Якова Свердлова об убийстве царя в случае невозможности суда над ним по военным обстоятельствам.

"О распоряжении Я. М. Свердлова не было известно рядовым уральским большевикам, однако его наличие было очевидно из того, что сразу после приезда Ф. И. Голощекина из Москвы "среди начальствующего состава поднялась сутолока, беготня, совещания", то есть началась усиленная подготовка к убийству царской семьи", - говорится в материалах.

Сообщается также, что непосредственно после приезда из Москвы 12-13 июля 1918 года Голощекин в узком кругу на заседании исполкома (или даже только президиума) Уральского облсовета отчитался о своей поездке , тогда же участники заседания обсудили план убийства царской семьи, с тем чтобы осуществить его в ближайшее время без проведения гласного суда.

Две телеграммы

"В здании Уральской областной ЧК 16 июля 1918 года состоялось совместное заседание членов исполкома Уральского облсовета и членов коллегии УОЧК, на котором было окончательно назначено время - в ближайшую ночь, с 16 на 17 июля 1918 года; были выбраны палачи", - сообщила комиссия.

Вечером 16 июля местные большевики отправили из Екатеринбурга в Москву, в Кремль, срочную телеграмму, в которой, отмечается в материалах, "сообщали о том, что решение участи царской семьи не терпит отлагательства, что ждать они больше не могут, и спрашивали, нет ли у центра возражений". "Текст телеграммы был составлен так, чтобы центру не обязательно было отвечать: само отсутствие ответа было выражением согласия", - говорится в выводах церковной комиссии.

В тот же день, 16 июля 1918 года, по свидетельству коменданта дома Ипатьева Якова Юровского, в Екатеринбурге была получена телеграмма (телефонограмма) из Перми, содержавшая "приказ об истреблении Романовых".

"То, что такой приказ был получен из Перми, а не из Москвы, неудивительно. В те годы Екатеринбург относился к Пермской губернии, и в условиях революционного хаоса связь Екатеринбурга с Москвой часто шла именно через губернский центр", - пояснили в комиссии.

Расследование убийства царской семьи

В ночь на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, а их тела вывезены за город.

В 1979 году под Екатеринбургом, в районе Старой Коптяковской дороги - так называемом Поросенковом логу - было обнаружено место предполагаемого захоронения останков царской семьи, однако тогда этот факт не стал достоянием общественности. Официальное вскрытие могилы было проведено только в 1991 году, внутри обнаружили останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура РФ возбудила дело о гибели семьи Романовых.

По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам - Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери - великой княжны Марии обнаружили лишь в 2007 году при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения.