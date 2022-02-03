В Госдепе заявили, что спортсмены США свободны высказывать свое мнение на ОИ в Пекине

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Власти США полагают, что американские спортсмены, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, имеют полное право на выражение собственного мнения, в том числе по вопросам, касающимся прав человека. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Во-первых, вы знаете, какова наша позиция относительно Олимпиады в Пекине", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, какие рекомендации дает Вашингтон спортсменам США, которые хотят в Пекине "выступить против нарушения прав человека в Китае". Прайс напомнил, что США ранее объявили о дипломатическом бойкоте соревнований.

"Мы также ясно дали понять, что не являлись и не являемся координатором глобальной кампании относительно участия в Олимпиаде, - продолжил руководитель пресс-службы Госдепартамента. - Мы знаем, что КНР использует пропаганду для сокрытия продолжающегося геноцида в Синьцзяне и других нарушений прав человека. Мы знаем, что КНР выступает с различными обвинения, в том числе в адрес спортсменов США <...>. Американские атлеты имеют право на свободное выражение своего мнения в соответствии с олимпийским духом и хартией, что включает в себя защиту прав человека. Мы призываем КНР уважать права человека и основные свободы, включая <...> свободу слова".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду на брифинге, что президент США Джо Байден намерен смотреть Олимпийские игры в Пекине. "Да, конечно, мы все будем это делать", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "Всем мы с нетерпением ждем этого и ждем возможности болеть за американских атлетов, которые будут участвовать в соревнованиях", - добавила Псаки.

В газете The Washington Times ранее в этот же день была опубликована статья, в которой сообщается, что спортсмены из ряда стран намерены "бойкотировать церемонию открытия" соревнований в Пекине. О каком именно числе атлетов идет речь, не уточняется. По сведениям журналиста издания, "базирующиеся в США активисты встречались с олимпийцами из ряда западных стран, чтобы призвать их высказаться против" действий китайских властей. Указанные активисты также якобы рекомендовали спортсменам "пропустить церемонии открытия и закрытия" Олимпийских игр.