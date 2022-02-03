Занятия в школах Хабаровска возобновились после проверок "минирования"

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Все школы Хабаровска начали работу в штатном режиме после проверок, которые проводились из-за сообщений о минировании. Опасных предметов не обнаружено, рассказали ТАСС в управлении образования администрации города.

Накануне утром в администрацию Хабаровска поступило сообщение о минировании всех школ города. Детей и персонал оперативно вывели из зданий, учеников старших классов распустили по домам, младших разместили в близлежащих учреждениях, где они дожидались, пока их заберут родители.

"Специалисты экстренных служб проверили здания школ, сообщения о минировании оказались ложными. В четверг все учреждения приступили к работе в штатном режиме", - сказали в управлении.

Всего в Хабаровске 70 школ, были эвакуированы почти 34,7 тыс. детей.