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Олимпиада-2022 в Пекине

Генсек ООН надеется, что олимпийский дух Пекина напомнит человечеству о солидарности

Антониу Гутерриш назвал его общей основой для мира и взаимопонимания

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что дух Олимпийских игр, которые 4 февраля стартуют в Пекине, напомнит человечеству о солидарности и станет "сияющим сигналом" для всех.

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"Олимпийский дух - это общая основа для мира и взаимопонимания. Соревнующиеся воплощают эти качества и вдохновляют нас всех. И я надеюсь, что этот дух выйдет за рамки просто Олимпийских игр и напомнит нам, что мы принадлежим к одной семье - человечеству", - сказал Гутерриш в четверг в видеообращении к 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Генсек ООН добавил, что "не существует границ" для достижения мира, всеобщего благополучия и укрепления прав человека. "Пусть олимпийский дух, честная борьба и солидарность будет сияющим сигналом для всех нас", - резюмировал он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
КитайГутерриш, АнтониуОлимпиада-2022 в Пекине
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