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Мнение

Без речовок, но с роботами: как Китай проведет антиковидную Олимпиаду?

РУСИНОВА Зоя
РУСИНОВА Зоя 
Корреспондент ТАСС в Пекине
Зоя Русинова — о мерах властей КНР по соблюдению политики "нулевой терпимости" к COVID-19 во время Игр
© Carl Court/Getty Images

До XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине осталось чуть больше недели. На фоне того, как волна "омикрона" накрывает мир подобно цунами, Китаю предстоит решить непростую задачу — создать атмосферу мирового спортивного праздника.

Для Китая успешное проведение Олимпиады — это уникальная возможность продемонстрировать всему миру свою национальную мощь. Однако как это сделать ярко, зрелищно и одновременно безопасно? Как впустить тысячи иностранных гостей и нивелировать риски распространения COVID-19? Китайцы подошли к этим и многим другим вопросам со свойственной им обстоятельностью и, как кажется, нашли на них ответ.

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На протяжении последних двух лет Китай был практически полностью закрыт от внешнего мира. И не сидел сложа руки, а готовился. Когда Япония переносила Олимпиаду в Токио из-за пандемии, власти КНР раз за разом повторяли: подготовка к Играм в Пекине ведется по графику — соревнования пройдут в срок.

Не изменило позицию Китая и появление "омикрона". Как ранее сообщил ТАСС источник в пекинском оргкомитете, вариант переноса сроков Олимпиады не рассматривался в принципе. Мол, Китай примет строжайшие меры предосторожности, но Игры проведет. И это логично — еще весной 2020 года власти КНР заявили о победе над коронавирусом и о том, что им удалось взять под контроль ситуацию с распространением вируса внутри страны. Поэтому проведение Игр в срок станет для Китая возможностью доказать, что его заявления "о победе" не голословны, а меры в борьбе с COVID-19 действительно эффективны.

Нулевая терпимость

С начала пандемии власти КНР твердо придерживаются политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Согласно официальным данным, за два года в стране было выявлено в общей сложности чуть более 105 тыс. заболевших. Что касается летальных исходов, то за минувший год в Китае не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19; общее число погибших за все время пандемии составляет 4 636 человек и уже год не меняется — с 26 января 2021 года.

Строгие меры, которые зачастую называют "драконовскими", с одной стороны, позволили стабилизировать эпидемическую обстановку внутри страны, но с другой, неоднократно становились поводом для критики с Запада. В борьбе с ковидом Китай буквально отрезал себя от внешнего мира. И, как показала практика, даже такое событие, как Олимпиада, и необходимость "пустить в гости" тысячи людей из-за рубежа — не убедят КНР отказаться от "нулевой терпимости" к вирусу.

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Олимпиада в "пузыре"

Для того чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать вспышки после Игр, было принято решение "поместить" все связанные с Олимпиадой мероприятия и людей в так называемую "систему замкнутого цикла". Или другими словами — в "олимпийский пузырь".

Таким образом, все прибывающие на Игры — с момента въезда в Китай и до вылета из страны — будут жить, тренироваться, участвовать в соревнованиях только внутри специально отведенных зон — "пузыря". Выход за его пределы невозможен. А те, кто не вовлечен в организацию Игр, не смогут попасть внутрь этой системы.

Олимпийская деревня в Пекине Koji Ito/The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect
Описание
Олимпийская деревня в Пекине
© Koji Ito/The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect

На территории "пузыря" находятся все олимпийские объекты, отели, главный медиацентр, тренировочные базы, а также олимпийские деревни, которых на Играх в Пекине будет целых три. Дело в том, что соревнования пройдут сразу в трех кластерах: в Пекине, в районе Яньцин и в городе Чжанцзякоу в соседней провинции Хэбэй.

Держи дистанцию

Расстояниям между кластерами могут позавидовать любые марафоны — от Пекина до Яньцина 75 км, а до Чжанцзякоу — 200 км. Поэтому логистика стала достаточно серьезной проблемой.

Специально для этого Пекин и Чжанцзякоу были соединены между собой высокоскоростной железной дорогой, которая была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года. Главной целью ее запуска было сократить время в пути от Пекина до Чжанцзякоу с 3 часов до 40 минут, а также обеспечить бесперебойный трансфер сотен тысяч туристов, которые, как ожидалось, должны были приехать на Олимпиаду. Но пандемия и тут внесла свои коррективы: Игры пройдут "по-тихому" — без иностранных туристов и болельщиков.

Железнодорожная станция Чунли в Чжанцзякоу Shi Jiamin/VCG via Getty Images
Описание
Железнодорожная станция Чунли в Чжанцзякоу
© Shi Jiamin/VCG via Getty Images

Еще один способ добраться из кластера в кластер — скоростные автомагистрали, на которых имеются выделенные полосы с олимпийской символикой. Движение по ним разрешено только специализированным автобусам и автомобилям с пропусками в "пузыри". Обычным автолюбителям за выезд на выделенную полосу грозит штраф в 200 юаней (около $30).

Любопытно, что если на такой выделенке с "олимпийским" транспортом произойдет ДТП, то случайным очевидцам нельзя вступать в контакт с находящимися там людьми. Как говорилось в соответствующем заявлении властей, эта мера необходима для предотвращения "разрыва пузыря". Следует держать дистанцию, соблюдать санитарные меры и дождаться прибытия на место происшествия специальных служб.

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Много ПЦР-тестов

О том, как будут обеспечивать антиковидные меры в Пекине, вопросов было много. И, пожалуй, ясно было только одно: всем придется сдавать ПЦР-тесты. Очень много ПЦР-тестов.

С 23 января олимпийские деревни в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу начали принимать первые делегации. Всего Китай ожидает около 3 тыс. атлетов из порядка 90 стран и регионов мира. Для въезда в КНР они должны быть полностью вакцинированы. В случае, если спортсмен не может быть привит, он должен пройти трехнедельный карантин, причем до того, как попадет на территорию "пузыря". Во время Олимпиады участники соревнований будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

© AP Photo/Jae C. Hong

Несмотря на, казалось бы, строжайшие требования к прибывающим в Пекин, оргкомитет ежедневно сообщает о выявлении инфицированных при тестировании в аэропорту, а также внутри "замкнутого цикла". Согласно правилам, опубликованным 24 января на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), лица, сдавшие положительный ПЦР-тест по прилете или в ходе регулярных скринингов, будут обязаны оставаться в специально отведенных изоляторах в течение десяти дней. Гости Олимпиады смогут вернуться из изоляции после этого срока, если у них не будет наблюдаться симптомов COVID-19, а новые тесты окажутся отрицательными. Для лиц, чей результат ПЦР-тестов окажется стабильно положительным, будет разработана отдельная система экстренного возвращения на родину.

Восстание машин

В целях сокращения контактов между членами делегаций и обслуживающим персоналом организаторы Игр прибегли к инновациям и решили использовать роботов. Часть электронных помощников будет курсировать по олимпийским деревням и помогать атлетам, отвечая на самые разные вопросы. Другая будет задействована на спортивных объектах для доставки инвентаря и решения логистических задач. А третьи и вовсе будут "главными по тарелочкам": в столовой пресс-центра Олимпиады в Пекине роботы будут готовить бургеры для представителей СМИ. По словам организаторов, эти меры позволят значительно снизить риски распространения COVID-19.

© Taketo Oishi/The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect

Кстати, принцип отсутствия контактов будет соблюден и во время соревнований, но на этот раз между спортсменами и теми немногочисленными зрителями, которых все-таки допустят на трибуны. Ранее оргкомитет Игр заявил, что билеты не выпустят в открытую продажу. Вместо этого они будут распределены между определенными группами лиц, которые должны соответствовать строгим противоэпидемическим требованиям. По словам организаторов, во время соревнований "жители пузыря" и болельщики не пересекутся — предусмотрены разные входы, выходы и пути перемещения на территории спортивных площадок.

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У китайцев "не заболеешь"

Кстати, о болельщиках. Как писали китайские СМИ, в "определенные группы" попадут студенты пекинских вузов, сотрудники госпредприятий, военные и ряд других категорий граждан.

Одно из главных требований к ним — полная вакцинация от коронавируса. При этом некоторые издания писали, что на трибуны попадут только лица с третьей, бустерной дозой вакцины. Кроме того, они должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, а также гарантировать то, что не вступали в контакт с инфицированными COVID-19 и не выезжали за пределы Пекина и провинции Хэбэй за несколько недель до Олимпиады.

© AP Photo/Jae C. Hong

Однако на этом длинный список требований не заканчивается. Помимо того, что зрители должны быть в масках, им "не рекомендуется" вскакивать, скандировать кричалки и петь песни в поддержку спортсменов. Иными словами — нельзя болеть. Из разрешенного — смотреть и аплодировать.

Подарок на Новый год

В сухом остатке — требований как к спортсменам, так и к членам иностранных делегаций и зрителям очень много. Однако власти непреклонны, они намерены сделать из Олимпиады праздник. Тем более что Игры в Пекине стали для жителей КНР настоящим подарком на Новый год по лунному календарю — Чуньцзе, который наступит 1 февраля и считается главным национальным праздником в Китае. С 31 января по 6 февраля китайцы уйдут на каникулы, деловая жизнь в стране остановится, освободив место новостям спорта.

Единственное, что может этому помешать, — коронавирус. Государство упорно готовилось к этим соревнованиям почти семь лет, поэтому Олимпиада не должна быть омрачена вспышкой COVID-19. На Играх должен быть только позитив — везде, кроме ПЦР-тестов.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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