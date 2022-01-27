Без речовок, но с роботами: как Китай проведет антиковидную Олимпиаду?

До XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине осталось чуть больше недели. На фоне того, как волна "омикрона" накрывает мир подобно цунами, Китаю предстоит решить непростую задачу — создать атмосферу мирового спортивного праздника. Для Китая успешное проведение Олимпиады — это уникальная возможность продемонстрировать всему миру свою национальную мощь. Однако как это сделать ярко, зрелищно и одновременно безопасно? Как впустить тысячи иностранных гостей и нивелировать риски распространения COVID-19? Китайцы подошли к этим и многим другим вопросам со свойственной им обстоятельностью и, как кажется, нашли на них ответ.

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На протяжении последних двух лет Китай был практически полностью закрыт от внешнего мира. И не сидел сложа руки, а готовился. Когда Япония переносила Олимпиаду в Токио из-за пандемии, власти КНР раз за разом повторяли: подготовка к Играм в Пекине ведется по графику — соревнования пройдут в срок. Не изменило позицию Китая и появление "омикрона". Как ранее сообщил ТАСС источник в пекинском оргкомитете, вариант переноса сроков Олимпиады не рассматривался в принципе. Мол, Китай примет строжайшие меры предосторожности, но Игры проведет. И это логично — еще весной 2020 года власти КНР заявили о победе над коронавирусом и о том, что им удалось взять под контроль ситуацию с распространением вируса внутри страны. Поэтому проведение Игр в срок станет для Китая возможностью доказать, что его заявления "о победе" не голословны, а меры в борьбе с COVID-19 действительно эффективны. Нулевая терпимость С начала пандемии власти КНР твердо придерживаются политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Согласно официальным данным, за два года в стране было выявлено в общей сложности чуть более 105 тыс. заболевших. Что касается летальных исходов, то за минувший год в Китае не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19; общее число погибших за все время пандемии составляет 4 636 человек и уже год не меняется — с 26 января 2021 года. Строгие меры, которые зачастую называют "драконовскими", с одной стороны, позволили стабилизировать эпидемическую обстановку внутри страны, но с другой, неоднократно становились поводом для критики с Запада. В борьбе с ковидом Китай буквально отрезал себя от внешнего мира. И, как показала практика, даже такое событие, как Олимпиада, и необходимость "пустить в гости" тысячи людей из-за рубежа — не убедят КНР отказаться от "нулевой терпимости" к вирусу.

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Олимпиада в "пузыре" Для того чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать вспышки после Игр, было принято решение "поместить" все связанные с Олимпиадой мероприятия и людей в так называемую "систему замкнутого цикла". Или другими словами — в "олимпийский пузырь". Таким образом, все прибывающие на Игры — с момента въезда в Китай и до вылета из страны — будут жить, тренироваться, участвовать в соревнованиях только внутри специально отведенных зон — "пузыря". Выход за его пределы невозможен. А те, кто не вовлечен в организацию Игр, не смогут попасть внутрь этой системы.

Описание Олимпийская деревня в Пекине © Koji Ito/The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect

На территории "пузыря" находятся все олимпийские объекты, отели, главный медиацентр, тренировочные базы, а также олимпийские деревни, которых на Играх в Пекине будет целых три. Дело в том, что соревнования пройдут сразу в трех кластерах: в Пекине, в районе Яньцин и в городе Чжанцзякоу в соседней провинции Хэбэй. Держи дистанцию Расстояниям между кластерами могут позавидовать любые марафоны — от Пекина до Яньцина 75 км, а до Чжанцзякоу — 200 км. Поэтому логистика стала достаточно серьезной проблемой. Специально для этого Пекин и Чжанцзякоу были соединены между собой высокоскоростной железной дорогой, которая была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года. Главной целью ее запуска было сократить время в пути от Пекина до Чжанцзякоу с 3 часов до 40 минут, а также обеспечить бесперебойный трансфер сотен тысяч туристов, которые, как ожидалось, должны были приехать на Олимпиаду. Но пандемия и тут внесла свои коррективы: Игры пройдут "по-тихому" — без иностранных туристов и болельщиков.

Описание Железнодорожная станция Чунли в Чжанцзякоу © Shi Jiamin/VCG via Getty Images

Еще один способ добраться из кластера в кластер — скоростные автомагистрали, на которых имеются выделенные полосы с олимпийской символикой. Движение по ним разрешено только специализированным автобусам и автомобилям с пропусками в "пузыри". Обычным автолюбителям за выезд на выделенную полосу грозит штраф в 200 юаней (около $30). Любопытно, что если на такой выделенке с "олимпийским" транспортом произойдет ДТП, то случайным очевидцам нельзя вступать в контакт с находящимися там людьми. Как говорилось в соответствующем заявлении властей, эта мера необходима для предотвращения "разрыва пузыря". Следует держать дистанцию, соблюдать санитарные меры и дождаться прибытия на место происшествия специальных служб.

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Много ПЦР-тестов О том, как будут обеспечивать антиковидные меры в Пекине, вопросов было много. И, пожалуй, ясно было только одно: всем придется сдавать ПЦР-тесты. Очень много ПЦР-тестов. С 23 января олимпийские деревни в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу начали принимать первые делегации. Всего Китай ожидает около 3 тыс. атлетов из порядка 90 стран и регионов мира. Для въезда в КНР они должны быть полностью вакцинированы. В случае, если спортсмен не может быть привит, он должен пройти трехнедельный карантин, причем до того, как попадет на территорию "пузыря". Во время Олимпиады участники соревнований будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

Несмотря на, казалось бы, строжайшие требования к прибывающим в Пекин, оргкомитет ежедневно сообщает о выявлении инфицированных при тестировании в аэропорту, а также внутри "замкнутого цикла". Согласно правилам, опубликованным 24 января на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), лица, сдавшие положительный ПЦР-тест по прилете или в ходе регулярных скринингов, будут обязаны оставаться в специально отведенных изоляторах в течение десяти дней. Гости Олимпиады смогут вернуться из изоляции после этого срока, если у них не будет наблюдаться симптомов COVID-19, а новые тесты окажутся отрицательными. Для лиц, чей результат ПЦР-тестов окажется стабильно положительным, будет разработана отдельная система экстренного возвращения на родину. Восстание машин В целях сокращения контактов между членами делегаций и обслуживающим персоналом организаторы Игр прибегли к инновациям и решили использовать роботов. Часть электронных помощников будет курсировать по олимпийским деревням и помогать атлетам, отвечая на самые разные вопросы. Другая будет задействована на спортивных объектах для доставки инвентаря и решения логистических задач. А третьи и вовсе будут "главными по тарелочкам": в столовой пресс-центра Олимпиады в Пекине роботы будут готовить бургеры для представителей СМИ. По словам организаторов, эти меры позволят значительно снизить риски распространения COVID-19.

Кстати, принцип отсутствия контактов будет соблюден и во время соревнований, но на этот раз между спортсменами и теми немногочисленными зрителями, которых все-таки допустят на трибуны. Ранее оргкомитет Игр заявил, что билеты не выпустят в открытую продажу. Вместо этого они будут распределены между определенными группами лиц, которые должны соответствовать строгим противоэпидемическим требованиям. По словам организаторов, во время соревнований "жители пузыря" и болельщики не пересекутся — предусмотрены разные входы, выходы и пути перемещения на территории спортивных площадок.

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У китайцев "не заболеешь" Кстати, о болельщиках. Как писали китайские СМИ, в "определенные группы" попадут студенты пекинских вузов, сотрудники госпредприятий, военные и ряд других категорий граждан. Одно из главных требований к ним — полная вакцинация от коронавируса. При этом некоторые издания писали, что на трибуны попадут только лица с третьей, бустерной дозой вакцины. Кроме того, они должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, а также гарантировать то, что не вступали в контакт с инфицированными COVID-19 и не выезжали за пределы Пекина и провинции Хэбэй за несколько недель до Олимпиады.