Олимпиада бесконечных запретов

Без церемоний, фанфар и приветственных речей сегодня в живописном районе Харуми на берегу Токийского залива открылась Олимпийская деревня, в которой разместятся около 18 тыс. участников предстоящих летних Игр и сопровождающих их лиц. Все было довольно сурово — подъезды перекрывало внушительное количество полицейских машин, а представителей прессы не подпустили даже к забору. Эта конструкция из высоких металлических прутьев с сигнализацией и системами слежения огораживает Олимпийскую деревню, а ее береговую линию контролируют сторожевые катера.

Журналистам с помощью мощных объективов пока удалось разглядеть только некоторые флаги стран-участниц, которые уже вывесили со своих балконов обитатели объекта, наглухо отрезанного от внешнего мира. Японцам Олимпиада не нравится Ограничения (помимо обычных соображений безопасности) вызваны всем понятной причиной — организаторы открывающейся 23 июля Олимпиады больше всего боятся, что она превратится в рассадник заражения COVID-19. Ведь Япония с конца декабря прошлого года даже прекратила выдачу новых въездных виз гражданам из всех без исключения государств.

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Границы открыты только для граждан самой Японии и иностранцев с документами на длительное или постоянное проживание в стране. Но даже они обязаны проходить различные карантинные меры после приезда — условия их проведения, кстати, недавно были особенно ужесточены в том числе для жителей Москвы и Московской области, а также некоторых других регионов России в связи с новой волной заболеваний. При этом в карантине послушно отсидел и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, прибывший в Японию. Допущенные на Игры спортсмены должны иметь документы об успешном прохождении теста на коронавирус. Но в аэропорту по прибытии его делают еще раз — таким образом на санитарном контроле уже остановили атлетов из Израиля, Сербии и Уганды, у которых было выявлено заражение. Еще один представитель Уганды не смог пройти повторный тест на своей тренировочной базе в провинциальном японском городке неподалеку от Токио. Все это вызвало немалый шум в местных СМИ — многие опасаются, что зараженные иностранцы все же смогут проехать в страну, несмотря на высокие меры предосторожности. Более 80% японцев, по данным опросов, выступают за отмену Игр или их перенос еще на год. Без презервативов и дружеской выпивки При этом обитатели Олимпийской деревни без каких-либо исключений будут ежедневно проходить тесты на коронавирус. Маску разрешено снимать лишь во время еды, а так ее положено носить всегда, даже в фитнес-центре. За нарушение этого правила могут дисквалифицировать и выгнать с Игр.

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Довольно жестко требуется соблюдать и социальную дистанцию — не менее двух метров между людьми. В качестве символического жеста организаторы Игр решили в нарушение уже укоренившегося обычая не раздавать спортсменам бесплатные презервативы — мол, секс в Олимпийской деревне на фоне коронавирусной угрозы на сей раз не приветствуется. Запрещено также коллективно распивать алкоголь в столовых (правда, запрета на приобретение и употребление алкоголя в своей временной квартире не имеется). Забор вокруг Олимпийской деревни и полицейские кордоны на ведущих к ней улицах сигнализируют еще об одном ограничении — спортсменам и членам делегаций не разрешено общаться с местными жителями. Отменены практически все мероприятия, на которых прибывшие из-за границы люди могли встретиться с японцами — в частности, со школьниками, чтобы рассказать о своих странах. Центр питания в полной готовности

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