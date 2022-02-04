Власти Приморья заявили, что поселки Хасанского района готовы к пожароопасному сезону

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Большинство населенных пунктов Хасанского района, где в ночь на пятницу произошел первый крупный природный пожар, готова к пожароопасному сезону, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района. Плохой подготовкой отличается только поселок Зарубино.

"Обеспечение пожарной безопасности относится к полномочиям городских поселений. К сожалению, в Зарубино в этом отношении существуют проблемы. Основная форма защиты от таких палов - создание минерализованных полос, и в Зарубино этого не сделано, несмотря на неоднократные указания администрации района. Там, конечно, наиболее сложный прибрежный рельеф и обилие пустых участков с высокой сухой травой, что всегда затрудняет защиту от огня. При этом в других городских поселениях ситуация с первичной противопожарной защитой гораздо лучше", - сообщил представитель пресс-службы.

В районе Зарубино вечером 3 февраля загорелась сухая растительность, в течение ночи фронт пожара увеличился с 5 до 10 км. Расстояние до поселка достигало 500-1000 м, но к утру огонь отступил. Как сообщало государственное краевое учреждение ГО и ЧС, угрозы населенным пунктам сейчас нет.

В целом подготовку в районе местные власти оценивают удовлетворительно. Часть населенных пунктов находится на территории национального парка "Земля леопарда", который также помогает властям при тушении природных палов и защите жилья. Как сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка, на большей части его территории еще лежит снег, поэтому пока особый противопожарный режим руководство не вводит.

Ранее начальник "Примгидромета" Борис Кубай сообщил ТАСС, что установившаяся в Приморском крае теплая погода вместе с почти полным отсутствием снега в южных районах края существенно повышает риск возникновения природных пожаров уже в феврале. Лесные пожары в Приморье ежегодно охватывают площадь в десятки тысяч га. Сезон обычно начинается в середине марта, но в 2019 году первые природные возгорания начались уже в январе.