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Специалисты устранили аварию на электросетях в центре Владивостока

Под отключение попали около 30 жилых домов и административные здания

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) устранили последствия аварии на электросетях, из-за которой оказалась отключена от электроснабжения центральная часть города, сообщили ТАСС в пресс-службе ВПЭС.

Ранее сообщалось об аварийном отключении потребителей в центре Владивостока. Без электричества остались около 30 жилых домов и административные здания.

"На данный момент авария полностью устранена. Причина - повреждение трех кабельных линий", - сообщил представитель предприятия.

В центральной части Владивостока наряду с жилыми домами расположены здания правительства Приморья, администрации Владивостока, основных региональных СМИ, а также несколько крупных офисных зданий и бизнес-центров.

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