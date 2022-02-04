Свердловский замминистра образования получил выговор за просьбу о позитивных комментариях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра образования и молодежной политики в Свердловской области получил выговор после того, как попросил учителей писать положительные комментарии под постами губернатора. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов на пресс-конференции.

Ранее 20 января сообщалось, что заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов подал заявление об увольнении. По информации местных СМИ, это произошло после того, как он якобы попросил учителей писать положительные комментарии под постами губернатора в Instagram. Просьбы к руководителям были размещены в одном из чатов, скриншот которого был также опубликован в нескольких СМИ.

"Он подавал заявление в адрес губернатора Свердловской области об отставке. Губернатор принял решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности: служебная проверка проведена, ему объявлен выговор за ту инициативу, которую он проявил в этой части, не согласовав ни с кем", - сказал Биктуганов.

Юрий Зеленов занимает должность с 2017 года, курирует работу департаментов профессионального образования и молодежной политики, отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования.