Захарова пожелала российским спортсменам побед и веры в себя на Олимпиаде в Пекине

Дипломат призвала российских олимпийцев проявить результаты своего многолетнего труда.

"Вам успехов, побед, терпения, радости от этих побед и от побед ваших товарищей, друзей, прекрасной атмосферы, которую, надеюсь, не испортит ничего - ни пандемия, ни всяческие козни недоброжелателей. Прекрасной, настоящей олимпийской атмосферы и веры в себя. И вы же прекрасно это чувствуете, мы с вами, мы за вас болеем, мы за вас переживаем всей страной. Так что, Россия, вперед!" - сказала Захарова в пятницу на брифинге в ответ на просьбу ТАСС дать напутствие российским спортсменам.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.