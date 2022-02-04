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Олимпиада-2022 в Пекине

Захарова пожелала российским спортсменам побед и веры в себя на Олимпиаде в Пекине

Официальный представитель МИД РФ призвала российских олимпийцев проявить результаты своего многолетнего труда

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии официальной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине пожелала российским спортсменам побед, терпения и веры в себя.

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Символы и медали XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

Дипломат призвала российских олимпийцев проявить результаты своего многолетнего труда.

"Вам успехов, побед, терпения, радости от этих побед и от побед ваших товарищей, друзей, прекрасной атмосферы, которую, надеюсь, не испортит ничего - ни пандемия, ни всяческие козни недоброжелателей. Прекрасной, настоящей олимпийской атмосферы и веры в себя. И вы же прекрасно это чувствуете, мы с вами, мы за вас болеем, мы за вас переживаем всей страной. Так что, Россия, вперед!" - сказала Захарова в пятницу на брифинге в ответ на просьбу ТАСС дать напутствие российским спортсменам.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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