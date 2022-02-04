Глава Свердловской области поручил за две недели отловить и стерилизовать бездомных собак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэрам муниципалитетов региона в течение двух недель отловить всех бездомных собак на территориях и стерилизовать их. Поручение глава региона опубликовал на своей официальной странице в Instagram после большого количества жалоб на безнадзорных животных.

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В начале года началось новое обсуждение федерального закона об ответственном обращении с животными - в январе в селе Домна Забайкальского края произошла трагедия - при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их", - написал губернатор.

Куйвашев добавил, что ситуация с бродячими собаками в регионе непростая. За последний месяц в городах было несколько десятков инцидентов с животными: в поселке Цементном "стая бегает прямо по двору школы", в Нижнем Тагиле собаки набросились на восьмилетнего ребенка и укусили его. На севере региона люди из-за бездомных собак боятся выходить на улицу.

Губернатор отметил, что после стерилизации собак необходимо держать в приютах. "Если понадобится дополнительная еда для собак - договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание", - добавил Евгений Куйвашев.

Отдельное внимание он обратил на ситуацию в Североуральске, Серове, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и Краснотурьинске, от жителей которых поступает больше всего жалоб.