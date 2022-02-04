"Круг добра" прокомментировал информацию об отказе отказали в лечении ребенку со СМА

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ситуации, чтобы ребенку со спинальной мышечной атрофией (СМА) отказали в лечении, если его назначил врач, в России не может быть. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Круг добра".

Ранее сообщалось, что прокуратура в Краснодарском крае организовала проведение проверки в связи с отказом в назначении трехлетнему ребенку дорогостоящего лекарственного препарата.

"Фонд обеспечивает лекарствами всех детей со СМА, по которым поступают заявки. У нас не может быть ситуации, что ребенку отказали в лечении. Ребенок будет обеспечен препаратом, который рекомендовали врачи и который указывается в поступающий в фонд заявке", - говорится в сообщении.

Там отметили, что работа фонда четко регламентирована правоустанавливающими документами. "У руководства фонда нет возможности принимать решения за рамками его полномочий, в частности принимать решения о закупках препаратов без опоры на решение врачей. При этом еще раз обратим внимание: критерии для получения "Золгенсма", принятые экспертным советом, являются одними из самых мягких по сравнению с другими странами", - добавили в фонде.

В фонде подчеркнули, что для смены терапии на "Золгенсма" критерии требуют перед поступлением заявки в фонд не просто врачебного решения с подтвержденным диагнозом, а решения федерального консилиума, состоящего из специалистов трех федеральных медицинских центров.

"Такой подход обусловлен необходимостью всесторонне оценить состояние пациента, исключить субъективность в принятии решений и подтвердить обоснованность выбора метода лечения, что немаловажно, так как смена терапии, особенно в ситуации положительной динамики текущего лечения, рассматривается как риск для ребенка с тяжелым заболеванием", - сказали в фонде.