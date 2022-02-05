Алиев в телефонном разговоре пожелал Эрдогану выздоровления от COVID-19

БАКУ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пожелал ему выздоровления от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского лидера.

"Глава государства от своего имени и от имени Мехрибан ханум (супруга Ильхама Алиева) передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине Эрдоган пожелания здоровья и исцеления в связи с заражением коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора президенты Азербайджана и Турции провели обмен мнениями по различным аспектам двусторонних связей.

Ранее Эрдоган в своих социальных сетях сообщил, что заразился омикрон-штаммом. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

Президент Турции в прошлом году прошел курс вакцинации китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.