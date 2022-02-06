В Томмоте восстановили работу котельной после пожара

ТАСС, 6 февраля. Работа котельной в якутском городе Томмот восстановлена после пожара, сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

"В Томмоте Алданского района восстановлена работа частной котельной "Совхоз Пятилетка" ИП Тимофеев, пострадавшей в результате пожара. 6 февраля в 02:30 (20:30 мск) часов восстановили электроснабжение котельной, запустили циркуляционные насосы и приступили к заполнению системы отопления. В 03:26 (21:26) часов подача тепла была восстановлена", - говорится в сообщении.

Котельная работает в штатном режиме, теплоноситель набирает нужную температуру. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 12 человек. Котельная отапливает 23 жилых дома с население - 50 человек.

Ранее в результате пожара пострадала кровля котельной, на данный момент ведется ее восстановление. Пожар был ликвидирован вечером в субботу.