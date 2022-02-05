В Томмоте произошел пожар в котельной

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в частной котельной, отапливающей 25 жилых домов в якутском городе Томмот. Возгорание локализовано, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

"Поступила информация о том, что произошел пожар в здании частной котельной, которая отапливает 25 жилых домов в микрорайоне Совхоз Пятилетка в городе Томмот. К месту вызова убыли силы Алданского пожарно-спасательного гарнизона", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время пожар локализован на площади 50 кв. м, погибших и пострадавших нет. Уточняется, что работа котельной остановлена на время тушения пожара, к которому привлечено 15 человек и пять единиц техники.