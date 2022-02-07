В Тюменской области площадь рекультивированных свалок может вырасти почти в девять раз

Ранее в инфоцентре правительстве региона сообщили , что рекультивацию и ликвидацию незаконных свалок в Тюменской области власти региона планируют полностью завершить в 2025 году.

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Площадь рекультивированных свалок в Тюменской области в 2022 году, как ожидается, увеличится почти в девять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе департамента недропользования и экологии Тюменской области.

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"В 2021 году за счет средств областного бюджета, предоставленных муниципальным образованиям Тюменской области, выполнены работы по ликвидации 42 свалок отходов общей площадью 7,8 га в Нижнетавдинском, Омутинском и Ярковском муниципальных районах. <...> В 2022 году за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам запланирована ликвидация 20 свалок отходов общей площадью 69,4 га в Заводоуковском городском округе, Вагайском, Викуловском, Сладковском, Тюменском и Упоровском муниципальных районах", - говорится в сообщении. То есть за 2022 год планируется ликвидировать почти в девять раз больше свалок (по площади) по сравнению с показателями 2021 года.

Как добавили в пресс-службе департамента недропользования и экологии, суммарно в 2012 - 2021 годах на территории региона ликвидировано 648 свалок отходов общей площадью 296,9 га.

Выполнены работы по проведению инженерно-изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации по объекту "Рекультивация земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта г. Тюмени". Начало работ по рекультивации свалки запланировано на второй квартал 2022 года в рамках регионального проекта "Чистая страна", одноименного федерального проекта нацпроекта "Экология".