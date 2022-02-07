В Москве могут закрыть на 90 суток торговый центр "W" за нарушение антиковидных мер

МОСКВА, 7 февраля./ТАСС/. Торговый центр "W" могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре "W", который расположен по адресу: улица Бирюлевская, дом 51, корп. 1. Большинство посетителей находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. На территории ТЦ отсутствовала информация и звуковое оповещение о необходимости ношения средств индивидуальной защиты. При входе в торговый центр не проводилась термометрия посетителей", - отметил главный инспектор ОАТИ.

Он добавил, что администрацией торгового центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. За подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.