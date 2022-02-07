В Приморье возбудили дело из-за загрязнения воды после затопления судна "Акванавт"

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Дело об административном правонарушении возбудили в Приморье из-за загрязнения нефтепродуктами акватории бухты Троица после затопления судна "Акванавт", сообщило Дальневосточное межрегиональное управление Роспироднадзора.

"В ходе проведения осмотра акватории бухты Троицы в месте затопления управлением зафиксировано загрязнение водного объекта нефтепродуктами и плавающим производственным бытовым мусором. Площадь загрязнения нефтепродуктами составляет примерно 2 400 кв. м. С целью недопущения дальнейшего распространения загрязнения сотрудниками администрации морского порта Зарубино вокруг РС "Акванавт" установлены боновые заграждения. Управлением возбуждено административное дело и назначено административное расследование по части четвертой статьи 8.13 КоАП РФ ("Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение" - прим. ТАСС) в отношении ООО "Примкраб", - говорится в сообщении.

Осмотр показал, что из-за негерметичности топливных танков судна дизельное топливо начало попадать в воду. Вокруг затопленного судна установлены боновые заграждения двойным контуром, но специалисты зафиксировали попадание нефтепродуктов в акваторию водного объекта за пределы боновых заграждений. Отмечается, что ликвидация загрязнения ведется силами ФГБУ "Морспасслужба" с 2 февраля, собрано уже 260 кубометров водонефтяной смеси, площадь загрязнения нефтепродуктами уменьшилась до 800 квадратных метров.

Судно "Акванавт" затонуло 2 февраля у причала Зарубинской базы флота, были эвакуированы 14 членов экипажа, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко ранее сообщил ТАСС, что на борту судна было 27 тонн дизельного топлива и 1 тонна моторного масла.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна "Акванавт" и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. В частности, в ходе проведенного совещания по этому вопросу Росприроднадзору поручено обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна.

Судно "Акванавт" принадлежит компании "Примкраб", оно было построено в Японии в 1980 году, работало под российским флагом. Его длина составляет 33,2 м, ширина - 6,38 м.