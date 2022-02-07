Депутат ГД считает, что нормы УК РФ должны четко определять соразмерность защиты нападению

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вопрос законодательного регулирования самообороны всегда актуален, Уголовный кодекс (УК) РФ должен точно определять соразмерность защиты и нападения. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразила первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, комментируя предложение депутатов от ЛДПР не применять норму о пределах самообороны при защите жилья.

"Вопрос о законодательном регулировании самообороны всегда является актуальным. Учитывая индивидуальность каждого отдельно взятого случая, необходимо, чтобы нормы УК обеспечивали справедливость и наиболее точно определяли соразмерность защиты нападению", - отметила депутат, уточнив, что по действующей редакции статьи 37 УК РФ "причинение вреда посягающему лицу правомерно тогда, когда посягательство представляло опасность для жизни".

При этом, продолжила парламентарий, "право на неприкосновенность жилища охраняется Конституцией РФ, никто не вправе его нарушать". "Вместе с тем, конечно, следует более детально разобраться в случаях, когда состояние необходимой обороны возникает при посягательстве не только на жизнь, но и на здоровье человека, каковое может иметь место в том числе при проникновении в чужое жилище", - заключила Панькина.

Депутат напомнила, что "президент РФ Владимир Путин действительно недавно рекомендовал Верховному суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением самообороны при посягательствах, не опасных для жизни, и подготовить соответствующие разъяснения".

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее сообщил, что либерал-демократы разработали законопроект о внесении изменений в УК РФ, согласно которому не будут считаться превышением пределов необходимой самообороны действия лица, "направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или проживающих с ним лиц", либо на защиту имущества при незаконном проникновении злоумышленника в жилье.

Перед внесением в Госдуму законопроект должен получить отзывы правительства и Верховного суда.