В Рязанской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ на 97,3%

ТАСС, 7 февраля. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области зафиксировало превышение эпидпорога по ОРВИ в регионе на 97,3%, в основном болеют дети. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"По данным еженедельного мониторинга на прошедшей 5 неделе 2022 г. (31 января - 6 февраля) эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в целом по области выше на 97,3%, по г. Рязани - на 127,5%. Преимущественно болели дети до 14 лет", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Николай Любимов распорядился ввести дополнительные ограничения, согласно которым учащиеся 5-8-х классов всех школ региона переведены на дистанционный формат обучения с 3 по 17 февраля 2022 года. Школьники начальных классов, а также старшеклассники продолжают обучение в традиционном формате. На дистанционный формат работы также переводятся все учреждения дополнительного образования. Кроме того, приостановлено оказание спортивных услуг и соревнований для детей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области выявлено 75 504 случая ковида, в том числе 1 270 за последние сутки. Вылечились 58 870 человек, отмечено 2 908 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 58,3%.