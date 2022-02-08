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В Приамурье для содержания бездомных собак построят пять межмуниципальных приютов

Сеть межмуниципальных приютов будет в Шимановске, Тынде, а также Белогорском муниципальном округе и Тамбовском районе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Пять межмуниципальных приютов, в которых будут содержаться отловленные на улицах бездомные собаки, будут построены в Амурской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

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"В Амурской области определены территории, на которых появятся межмуниципальные приюты для животных. По расчетам специалистов, пяти крупных учреждений, которые смогут принимать собак, в том числе из соседних районов, Приамурью будет достаточно", - говорится в сообщении.

Сеть межмуниципальных приютов будет в Шимановске, Тынде, а также Белогорском муниципальном округе и Тамбовском районе. В городе Свободный приют уже работает. "Далее будет создан приют в Шимановске. Открыть его планируют уже летом. Учреждение будет рассчитано на постоянное пребывание 150 животных, однако в дальнейшем его планируется расширить до 350 животных", - отметили в правительстве региона.

Пока реализация проекта в процессе, муниципалитетам дано поручение об организации обустройства мест временного содержания животных.

"Главам в первую очередь нужно обратить внимание на крупных животных, которые могут представлять опасность для человека. Всех животных в пунктах временного размещения содержать невозможно, поэтому оцениваем риски. А риск - это стая голодных бродячих животных с крупными особями, которые обычно и являются зачинщиками и провоцируют остальных на конфликты. Таких собак нужно в первую очередь с улиц убрать", - цитирует пресс-служба губернатора области Василия Орлова.

По данным правительства области, почти все муниципалитеты заключили договоры с индивидуальными предпринимателями или зоозащитниками на отлов и временное содержание безнадзорных животных. В городах Прогресс, Циолковский, Свободный и в Серышевском районе животных будут содержать на базе муниципальных учреждений. "Во временных пунктах размещения собак ждут вольеры, ветеринарное обслуживание и двухразовое питание", - добавила пресс-служба региона.

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