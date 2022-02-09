"Известия": действие "Ковивака" для детей сначала проверят на добровольцах 12-17 лет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вакцину "Ковивак" для детей намерены в первую очередь проверить на подростках 12-17 лет. Зарегистрировать и разрешить вакцину могут уже летом 2022 года, рассказал "Известиям" директор по развитию Центра им. М. П. Чумакова Константин Чернов.

"Одно из направлений третьей фазы исследований нашей вакцины "Ковивак" для детей подразумевает изучение, как она действует на переболевших более полугода назад и на еще не сталкивающихся с вирусом добровольцах в возрасте от трех до семнадцати лет. Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17-12 лет, вторая категория - от 12 до шести и только потом уже от шести до трех лет", - заявил Чумаков.

Специалист напомнил, что испытания пройдут в течение этого года на базах четырех медицинских учреждений - в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Вакцина может быть зарегистрирована и разрешена к применению летом 2022 года. По его словам, дети младше 12 лет смогут привиться "Ковиваком" уже в следующем году.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины против коронавируса "Ковивак" с участием детей. Указывается, что в исследованиях планируется участие 1 050 добровольцев.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля 2021 года. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).