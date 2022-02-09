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"Известия": действие "Ковивака" для детей сначала проверят на добровольцах 12-17 лет

Второй категорией станут дети от 12 до шести лет, отмечает газета
© Александр Папырин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вакцину "Ковивак" для детей намерены в первую очередь проверить на подростках 12-17 лет. Зарегистрировать и разрешить вакцину могут уже летом 2022 года, рассказал "Известиям" директор по развитию Центра им. М. П. Чумакова Константин Чернов.

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"Одно из направлений третьей фазы исследований нашей вакцины "Ковивак" для детей подразумевает изучение, как она действует на переболевших более полугода назад и на еще не сталкивающихся с вирусом добровольцах в возрасте от трех до семнадцати лет. Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17-12 лет, вторая категория - от 12 до шести и только потом уже от шести до трех лет", - заявил Чумаков.

Специалист напомнил, что испытания пройдут в течение этого года на базах четырех медицинских учреждений - в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Вакцина может быть зарегистрирована и разрешена к применению летом 2022 года. По его словам, дети младше 12 лет смогут привиться "Ковиваком" уже в следующем году.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины против коронавируса "Ковивак" с участием детей. Указывается, что в исследованиях планируется участие 1 050 добровольцев.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля 2021 года. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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