Эксперт: национальный центр генресурсов растений усилит продовольственную безопасность РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Создание Национального центра генетических ресурсов растений на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова позволит укрепить приоритет России в сфере современной генетики растений на мировом уровне, усилить продовольственную безопасность страны, в перспективе - расширить ассортимент отечественной продукции. Такое мнение высказала ТАСС в среду директор ВИР имени Н. И. Вавилова Елена Хлесткина.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений на базе института во вторник. Правительству поручено в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра.

"Создание Национального центра генетических ресурсов растений на базе ВИР имени Н. И. Вавилова приведет к росту приоритета России в мировой науке, а также к укреплению продовольственной безопасности и технологической независимости страны. Благодаря масштабной работе с коллекциями генетических ресурсов растений уже в ближайшей перспективе на прилавках магазинов появятся новые продукты для здорового и функционального питания", - сказала она.

Директор отметила, что в перспективе создание Национального центра благотворно повлияет на деятельность сельхозпроизводителей, садоводов-любителей. Ученые смогут активнее работать с биоресурсными коллекциями на базе центра, что, в частности, позволит через ускоренную селекцию и богатый выбор исходного материала быстрее доводить до потребителей семена новых разнообразных сортов растений.

Сеть из более 20 научных институтов, которые консолидируют работу по изучению генресурсов растений, будет создана в ближайшее время. Соблюдая единые стандарты работы и регламенты доступа к генресурсам растений, научные институты смогут гораздо быстрее раскрывать потенциал российских биоресурсных коллекций. "В целом, внимание государства на высшем уровне к коллекциям генетических ресурсов растений, думаю, обусловлено не только заботой о развитии отечественной науки и экономики, но и стремлением гарантировать каждому гражданину Российской Федерации уверенность в стабильной долгосрочной обеспеченности страны собственными качественными продуктами питания", - отметила Хлесткина.

ВИР им. Вавилова (головной институт - в Санкт-Петербурге, 11 филиалов в 9 регионах России) является одним из крупнейших в мире генетических банков растений и насчитывает более 320 тыс. образцов генресурсов. Институт работает более 125 лет, основы сохранения, изучения и использования коллекции генресурсов растений были заложены академиком Николаем Вавиловым, возглавлявшим ВИР в 1920-1940 годы.