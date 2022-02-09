Сенаторы обсудят с министерствами посещение футбольных матчей семьями с детьми по Fan ID

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике 10 февраля обсудит с профильными министерствами ряд вопросов, связанных с введением паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования, в том числе условия посещения футбольных матчей семьями с детьми. Об этом ТАСС сообщила в среду глава комитета Инна Святенко.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

"Совет Федерации обеспокоен степенью готовности нормативных правовых актов, необходимых для реализации федерального закона в части внедрения системы идентификации зрителей. <...> Этот вопрос планируем проработать с профильными министерствами, а также более детально обсудить вопросы, которые волнуют болельщиков: перечень документов, необходимых для заполнения паспорта болельщика, основания для отказа изготовления персонифицированной карты, сроки подачи и период рассмотрения заявки, а также посещение матчей семей с детьми младше 14 лет", - пояснила Святенко.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство готово к диалогу по теме введения Fan ID со всеми заинтересованными сторонами, после того как фанатские объединения московского "Спартака", петербургского "Зенита" и "Ростова" объявили о полном бойкоте футбольных матчей, для входа на которые потребуется Fan ID.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.