В трех районах Сахалина газифицируют более 5,5 тыс. домовладений в 2022 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Газификация 5 583 домовладений в Южно-Сахалинске, а также Анивском и Тымовском районах на Сахалине будет проведена до конца 2022 года, рассказал ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Такое топливо гораздо выгоднее для сахалинцев и курильчан. К тому же, оно экологичнее. До конца 2022 года догазифицируем 5 583 домовладений в трех муниципалитетах, где уже проведен газопровод. Это Анивский и Тымовский районы и Южно-Сахалинск", - рассказал глава региона.

По словам Лимаренко, газ до домовладений доводится бесплатно. Затем из областного бюджета компенсируются расходы на подключение и покупку оборудования. "Было неправильно и несправедливо, что так мало домов было подключено к газу. Поэтому я стал бороться за то, чтоб каждый житель имел возможность подключить свой дом к газу. К 2025 году к экологически чистому природному топливу будет подключена вся область", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что власти Сахалинской области первыми в России утвердили климатическую программу региона до 2025 года. Она предполагает 100% технической газификации области, перевод 145 угольных котельных на газ, газификацию более 37 тыс. домовладений и 157 предприятий. Еще одна цель программы на 2025 год - 15-28% от общей выработки электрической энергии на базе возобновляемых источников электроэнергии, запуск инфраструктуры по вторичной переработке отходов, перевод на природный газ 98,5 тыс. единиц автотранспортной техники, строительство Экополиса.

Кроме того, программой предусмотрен запуск железнодорожного пассажирского сообщения с использованием поездов на водородных топливных элементах в 2024 году и ежегодное производство водорода не менее 30 тыс. тонн в год, начиная с 2024 года.