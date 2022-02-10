В Биробиджане семь школ закрыли на карантин по ОРВИ

ТАСС, 10 февраля. Семь школ в Биробиджане закрыты на карантин из-за распространения ОРВИ. Днем ранее занятия не проводились очно в пяти школах, сообщается в четверг на сайте городской администрации.

"С 10 февраля временно приостанавливают образовательный процесс в коррекционной школе и школе № 10. Связанно это с тем, что более 20% школьников болеют ОРВИ. Ограничительные мероприятии продлятся до 16 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Всего в городе работает 12 школ. Территориальное управление Роспотребнадзора направило рекомендации, где указано, какую работу необходимо провести в здании, пока учащиеся будут находиться дома.

"На сегодняшний день на карантине у нас уже находятся гимназия № 1, лицей № 23 и школы № 6, 8 и 11. Связанно это с тем, что, к сожалению, многие дети на занятия приходят простывшими, соответственно возрастает риск того, что заболеть ОРВИ могут школьники и учителя", - сказала начальник управления образования города Наталья Еременко.