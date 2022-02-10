В зоопарке Новосибирска появился детеныш медоеда

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Медоеды в Новосибирском зоопарке дали потомство. Ранее в российских зоопарках медоеды не размножались, сообщается на официальной странице Новосибирского зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"У наших медоедов родился малыш. Ветеринары зоопарка осмотрели малыша, взвесили, определили пол. Это девочка. Сейчас малышка весит 1,5 кг. Ранее в российских зоопарках медоеды не размножались. Рождение нашей малышки - первый случай в России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Новосибирском зоопарке медоеды живут с 2020 года. В настоящее время детеныш чувствует себя хорошо и даже начал выходить на прогулку с матерью. Появление потомства очень важно для исследования этих малоизученных животных.

"Медоеды - малоизученный вид. В частности, про их размножение мало что известно. Начиная работу с этими хищниками, наш зоопарк сразу ставил себе задачу провести исследования. И вот теперь у нас есть возможность наблюдать за развитием малыша", - отмечается в сообщении.

Медоеды, хищники семейства куницеобразных, похожи на маленьких барсуков, живут в Африке и Азии. Мед в их рационе есть, но также они едят птиц, крокодилов, скорпионов. Растительной пищи в их меню немного - это ягоды, фрукты и корни растений. Медоеды известны своим бесстрашием - они способны успешно противостоять таким крупным хищникам, как леопард и лев - те предпочитают не вступать в борьбу с маленькими зверями. У медоедов нет естественных врагов. Одним из малоизученных свойств медоедов является их устойчивость к смертельным ядам змей - их медоеды тоже могут съесть.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержится более 780 видов животных на площади 65 га. Более 120 из них занесены в Международную красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых - амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.