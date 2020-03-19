В зоопарке Новосибирска появились медоеды

ТАСС, 19 марта. Новосибирский зоопарк получил двух медоедов - небольших хищников, которые могут успешно противостоять львам и леопардам, они также устойчивы к смертельному яду кобр и гадюк. Звери приехали из Чехии и стали первыми медоедами в российских зоопарках, сообщается в четверг на сайте зоопарка.

"Новосибирский зоопарк получил из Чехии двух медоедов <...> Вид остается малоизученным. Зоологические парки стараются заполнить пробелы, проводят соответствующие исследования. Новосибирский зоопарк присоединяется к этой работе. <…> В настоящее время медоедов нет больше ни в одном из российских зоопарков", - говорится в сообщении.

Медоеды, хищники семейства куницеобразных, похожи на маленьких барсуков, живут в Африке и Азии. Мед в их рационе есть, но также они едят птиц, крокодилов, скорпионов. Растительной пищи в их меню немного - это ягоды, фрукты и корни растений. Медоеды известны своим бесстрашием - они способны успешно противостоять таким крупным хищникам, как леопард и лев - те предпочитают не вступать в борьбу с маленькими зверями. У медоедов нет естественных врагов. Одним из малоизученных свойств медоедов является их устойчивость к смертельным ядам змей - их медоеды тоже могут съесть.