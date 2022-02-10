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Пандемия COVID-19

Власти Брюсселя запретили проведение акции против антиковидных мер в формате автоколонны

Бургомистр Филипп Клоз сообщил, что полиция будет разворачивать транспортные средства, направляющиеся в город для участия в манифестации

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Брюсселя приняли решение запретить проведение несогласованной акции протеста против антиковидных мер в формате автоколонны под названием "Конвой свободы". Об этом в четверг сообщил бургомистр бельгийской столицы Филипп Клоз на своей странице в Twitter.

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"Мы приняли решение запретить несогласованный "Конвой свободы". Запрос на его проведение к нам не поступал. Приняты меры для предотвращения блокирования брюссельского столичного региона", - сообщил Клоз.

Он также добавил, что полиция будет разворачивать транспортные средства, направляющиеся в столицу для участия в манифестации.

Ранее решение о запрете подобной акции приняла префектура полиции Парижа. По данным газеты Le Parisien, организаторы демонстрации планировали протесты, вдохновившись манифестациями канадских дальнобойщиков.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

Теги
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