Власти Брюсселя запретили проведение акции против антиковидных мер в формате автоколонны

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Брюсселя приняли решение запретить проведение несогласованной акции протеста против антиковидных мер в формате автоколонны под названием "Конвой свободы". Об этом в четверг сообщил бургомистр бельгийской столицы Филипп Клоз на своей странице в Twitter .

"Мы приняли решение запретить несогласованный "Конвой свободы". Запрос на его проведение к нам не поступал. Приняты меры для предотвращения блокирования брюссельского столичного региона", - сообщил Клоз.

Он также добавил, что полиция будет разворачивать транспортные средства, направляющиеся в столицу для участия в манифестации.

Ранее решение о запрете подобной акции приняла префектура полиции Парижа. По данным газеты Le Parisien, организаторы демонстрации планировали протесты, вдохновившись манифестациями канадских дальнобойщиков.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.