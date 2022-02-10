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В ДГТУ назначили ректора после ареста подозреваемого в мошенничестве Суракатова

Им стал Гамид Ирзаев, который долгое время работал проректором по научной и инновационной деятельности вуза

МАХАЧКАЛА, 10 февраля./ТАСС/. Врио ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) вместо задержанного Нурмагомеда Суракатова назначен Гамид Ирзаев, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее сообщалось, что суд в Махачкале арестовал на один месяц ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

"В настоящее время врио ректора Дагестанского государственного технического университета назначен Гамид Ирзаев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ирзаев долгое время работал проректором по научной и инновационной деятельности ДГТУ.

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