Во Франции умер нобелевский лауреат Люк Монтанье, открывший ВИЧ

По ее данным, 89-летний ученый умер в американском госпитале, расположенном в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, 8 февраля в присутствии родственников. Причина смерти не уточняется. Информацию подтвердили в четверг в мэрии коммуны, а также несколько представителей научного мира, в том числе известный во Франции врач-инфекционист Дидье Рауль.

Монтанье получил в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ вместе с вирусологом Франсуазой Барре-Синусси в 1983 году. Третьим лауреатом премии, разделившим ее с двумя французами в том году, стал немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен, открывший папилломавирусы, вызывающие рак шейки матки.

Несмотря на свои достижения в научной сфере, Монтанье после получения премии неоднократно выступал с высказываниями, вызывавшими негативную реакцию в научном сообществе. Так, в 2009 году он утверждал, что крепкий иммунитет может побороть ВИЧ за несколько недель, особенно в сочетании с хорошей диетой. Также он утверждал, что расстройства аутистического спектра имеют бактериальное происхождение и могут лечиться антибиотиками. С 2017 года неоднократно выступал с заявлениями о вреде вакцинации, а в период пандемии коронавируса был замечен на манифестациях противников вакцинации, где заявлял о смертельной опасности нынешних прививок от COVID-19.